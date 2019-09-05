Marmaris’te sahte poundlarla esnafı dolandıran İngiliz vatandaşları yakalandı

Pakistan asıllı İngiliz vatandaşlarının yaptıkları pes dedirtti.

Marmaris’te Polis Merkezi’ne gelen taksi şoförü, aracına binen turistlerin verdiği poundlarin sahte olduğunu belirtip, şikayetçi oldu. Marmaris polisi taksiciye sahte para veren Pakistan uyruklu İngiliz vatandaşı olan şüpheliler H.A., M.A.B., M.A.H., M.R.A., R.K.S., İ.M. ve Z.H.’i kaldıkları otellerde gözaltına aldı.

Diğer esnafları da dolandırmışlar

Şüphelilerin odalarında yapılan aramalarda sahte olduğu belirlenen 20’şer poundluk 20 sahte banknot ele geçirildi. Şüphelilerin, alışveriş yaptıkları 6 esnafa da sahte pound verdikleri ortaya çıktı. Sahte pound mağduru esnaflar da şikayetçi oldu.

Poliste tercüman aracılığıyla verdikleri ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 7 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.