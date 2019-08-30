Diyanet’e namaz vakitleri için atmosfer fiziği bursu

Diyanet, devlet bursundan en fazla kontenjan alan kurumlar arasında yer aldı. Öğrencilerin ‘helal gıda’, ‘ateizm’ ve ‘atmosfer fiziği’ alanlarında araştırma yapacağı belirtildi.

BirGün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre, yüksek lisans eğitimi için yurtdışına devlet bursuyla gidecek öğrencilerin belirlendiği ‘YLYS’ programı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’na 5, Diyanet İşleri Başkanlığı’na ise 49 kontenjan verildi.

Kamuoyunda, ‘MEB bursu’ olarak bilinen programa katılan ilahiyat mezunlarının, program sonunda doğrudan Din İşleri Yüksek Kurulu’na atanacağı belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı adına yurtdışına eğitim için gönderilenlerin çalışacağı araştırma konuları, ‘İslami Finans, Helal Gıda’ ve ‘Ateizm-Deizm’ şeklinde sıralandı.

Devlet bursuyla Diyanet İşleri Başkanlığı adına yurtdışına öğrenim için gidecek adayların çalışma alanlarından birinin de ‘Atmosfer fiziği’ olması dikkati çekti.

NAMAZ VAKİTLERİ İLE RAMAZAN AYI’NIN BELİRLENMESİ

TÜBİTAK ile imzaladığı protokol kapsamında 1 milyon TL’yi aşkın bütçeyle Ay ve Ufuk Gözlem Ünitesi projesini hayata geçiren Diyanet’in ‘Atmosfer Fiziği’ araştırmasını, ‘Namaz vakitleri ile Ramazan Ayı’nın belirlenmesi’ amacıyla istediği öğrenildi.

ABD’deki öğreniminin ardından Türkiye’ye dönecek araştırmacının Diyanet’e ‘Astronom’ olarak atanacağı bildirildi.

MEB bursuyla yüksek lisans yapacak ve döndüğünde doğrudan Din İşleri Yüksek Kurulu’nda kadroya alınacak araştırmacıların çalışacağı diğer bazı alanlar ise listede, ‘Kurumsal Zekat Uygulamaları, İslami Finans, Helal Gıda, Ateizm-Deizm’ olarak yer aldı.