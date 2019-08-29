AKP’nin ağır topları bir bir ayrılıyor Bir süredir yeni parti hazırlığını sürdüren Ali Babacan'ın AKP'den istifasıyla başlayan kopuş Beşir Atalay ve Sadullah Ergin gibi bir dönem AKP'nin önemli isimleri arasında yer alan isimlerin istifa haberi ile devam ediyor. Atalay, AKP lideri Erdoğan'la görüşüp yeni parti çalışmaları içinde yer alacağını bu nedenle istifa ettiğini bildirirken, Ergin'in Yargıtay’ın internet sitesi üzerinden ‘parti üyeliğinden çıkma’ işlemlerini yaptığı öğrenildi.

AKP hükümetlerinde uzun süre ekonomi bakanlığı yapan ve AKP kurucuları arasında yer alan Ali Babacan’ın yeni parti kurma çalışmaları için istifa etmesinin ardından partinin bazı önemli isimleri de istifalarını açıkladı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ali Babacan’ın önderlik ettiği yeni partide yer almaları beklenen ve istifalarını genel merkeze ulaştıran isimler arasında AKP’nin kurucu üyelerinden Başbakan eski Yardımcısı Beşir Atalay ve 3 dönem milletvekilliği yapan Adalet eski Bakanı Sadullah Ergin de yer alıyor.

Atalay ve Babacan, Erdogan’la görüştü

Parti merkezine istifalarını sunan Beşir Atalay ve Ali Babacan, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ederek kararlarını bizzat açıkladı. Yeni parti kurma çalışmalarında görev aldığı için istifasını sunduğu söylenen Atalay’a Erdoğan’ın “Siz bilirsiniz” diye yanıt verdiği ifade ediliyor. Babacan ile Erdoğan arasındaki görüşmeye ilişkin kulislere herhangi bir bilgi sızmazken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın görüşmeyi doğrulayarak, “bir görüşme olmuştur, içeriğiyle ilgili uygun görürse Sayın Cumhurbaşkanımız uygun bir zamanda paylaşırlar” ifadelerini kullanmıştı.

Sadullah Engin: istifam yeni değil

İstifa karı bugün medyaya yansıyan Sadullah Ergin ise istifasının yeni olmadığını açıkladı. Ergin, “Sayın Babacan’dan birkaç gün sonra, yani yaklaşık iki ay önce istifa ettim. E-devlet üzerinden Yargıtay’ın internet sitesine girerek ‘parti üyeliğinden çıkma’ butonuna basarak bu işi yaptım ama bunun nümayişini yapmadık” diye konuştu. Üç dönem AKP milletvekilliği yapan Ergin, 61. Hükümette de Adalet Bakanı olarak görev almıştı.