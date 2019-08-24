TC Turizm Bakanı: “KKTC’nin tanıtımı için çok ciddi destek vereceğiz”

3 hours önce
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Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un KKTC’deki temasları sürüyor…

Kuzey Kıbrıs’a turist akışını arttırma yönünde sorulan bir soru üzerine T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Kıbrıs’a gelen yerli ve yabancı turist sayısını arttırmak için yurt dışı tanıtım faaliyetleri için çok ciddi destek vereceklerini, reklam tanıtım desteği de vereceklerini ifade etti.

“AKTARMASIZ UÇUŞ İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR”

Uçak biletleri fiyatlarıyla ilgili olarak ise hem uçuş sayılarının arttırılması hem de aktarmasız uçuşlar için  bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Ersoy, hiç uçak değiştirmeden Kuzey Kıbrıs’a yolculuk için bir çalışma yapıp hayata geçirmeleri gerektiğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs’ın turizm potansiyelinin yeterli ve değerli olduğunu kaydeden Ersoy, “Burada, fiyatlara kapılmamak lazım, fiyat sübvansiyesine kapılmamak lazım, doğru bir tanıtımla, doğru ulaşım politikalarıyla, gelebilecek turisti buraya getirmek lazım. Doğru bir şekilde tanıtımını yapabilirsek, fazlasıyla turist alacağız” dedi.

Ersoy, hedeflerinin 2020 itibarıyla planlı ve istikrarlı bir şekilde sürdürülebilir bir tanıtımla yabancı turist sayısını Kuzey Kıbrıs’ta arttırmak olduğunu belirtti.

 

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