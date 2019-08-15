Sahaya atlayan YouTuber saniyede 20 takipçi kaybediyor

9 hours önce
0 188 Bir dakikadan az

Dün akşam Beşiktaş Park’ta Liverpool ile Chelsea’nin kozlarını paylaştığı UEFA Süper Kupa Finali’nde sahaya atlayan Fester Abdü gecenin tepki çeken ismi olmuştu. Abdü, bir gecede 57 bin 777 akipçi kaybetti.

Sosyal medyada çektiği videolar ile ünlenen YouTuber, maçın 14. dakikasında sahaya atlayarak futbolcuların arasında koşmaya başlamıştı.

O hareketinden sonra sosyal medyada ağır eleştiriler alan fenomen, saniye saniye takipçi kaydediyor. Fenomen saniyede en az 20 takipçi kaybı yaşıyor.

Ülke imajını sarstığı gerekçesiyle sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan YouTuber’ın abone sayılarındaki düşüşün artacağı tahmin ediliyor.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

4 weeks önce
272

İngiliz çocukların hayali YouTuber, Çinlilerin astronot olmak

16 July 2019
424

Önce sevgilisi, şimdi ise annesi sahaya daldı

11 December 2018
420

Koçgiri’nin keyfi yerinde: 8-4

6 November 2018
704

Bella’dan sınırları zorlayan iç çamaşırlı paylaşım!

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin