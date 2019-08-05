Türkiye’de bulunan il halk kütüphanesi sayısı belli oldu: ‘Yalova, Iğdır ve Kilis’te 3 tane var’



Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verileri ile Türkiye’de bulunan toplam kütüphane sayısı ortaya çıktı.

Bakanlık verilerine göre 16 milyon nüfuslu İstanbul’da yalnızca 38 kütüphane bulunurken, nüfusu 100 binin üzerinde olan onlarca ildeki kütüphane sayısı 10’u geçemedi.

Cumhuriyet’ten Sena Yaşar’ın haberine göre, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesine verilen yanıtta; Türkiye’deki il halk kütüphanelerinin sayısına yer verildi.

Türkiye’nin 81 ilinde toplamda 1171 kütüphanenin bulunduğu, en fazla kütüphanenin Ankara’da (47), en az kütüphanenin ise Yalova, Iğdır ve Kilis illerinde (3) olduğu bildirildi.