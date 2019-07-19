Fitch 14 Türk bankasının notunu indirdi

3 hours önce
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Fitch Ratings

Fitch tarafından yapılan açıklamaya göre, 12 özel banka ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ve Türk Eximbank’ın kredi notu indirildi, görünümü negatif olarak açıladı.

Reuters’ın aktardığına göre özel bankaların kredi notu Türkiye’nin BB- ülke notunun bir kademe altında belirlenirken, Fitch buna gerekçe olarak şunu belirtti:

“Bu durum Türkiye’nin dışarıdan kaynak sağlamasında belirgin bir bozulma olması halinde bankacılık sektörüne devletin müdahale olasılığının devletin temerrüte düşme olasılığından daha yüksek olduğu şeklindeki görüşümüzü yansıtmaktadır.”

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