ABD’de tutuklu bulunan Halk Bankası eski genel müdürü Hakan Atilla tahliye edildi

ABD’deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ABD’de cezaevinden tahliye oldu, Türkiye’ye iadesi için Göçmenlik Dairesi’ne teslim edildi.

ABD’de İran asıllı işadamı Rıza Sarraf ile birlikte yargılanan ve İran’a yönelik yaptırımları delmekle suçlanan Hakan Atilla 27 Mart 2017’de gözaltına alınmıştı. Atilla kendisine yöneltilen 6 suç arasında yalnızca ‘kara para aklamak için kupmas kurma’dan suçlu bulunmamış, 16 Mayıs 2018’de 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.