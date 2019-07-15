Tunceli’de mayın patladı: 2 çocuk hayatını kaybetti

Tunceli’nin Ovacık ilçesi kırsalında terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirildiği değerlendirilen patlayıcıya basan 2 çocuk yaşamını yitirdi.

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyünün Çakılyayla mezrasında terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirildiği değerlendirilen patlayıcıya basan çocuklardan 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu’nun olay yerinde, 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu’nun ise hastanede vefat ettiği belirtildi.

Patlamanın ardından olay yerine jandarma ekipleri ve askeri helikopter sevk edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ağır yaralı kız evladımız Nupelda Güloğlu jandarmamıza ait helikopter ile olay yerinden alınarak Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Ayaz Güloğlu ve Nupelda Güloğlu evlatlarımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve milletimize sabırlar dileriz.”