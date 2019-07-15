AB’nin Türkiye’ye uygulamayı düşündüğü muhtemel yaptırımlar

Avrupa Birliği’nin (AB), Doğu Akdeniz’de yaşanan kriz ile ilgili Türkiye’ye uygulamayı düşündüğü yaptırımlar netleşmeye başladı; Brüksel, Ankara ile Kapsamlı Hava Taşımacılığı Anlaşması için üst düzey görüşmeleri ve müzakereleri durduracak, yardım fonlarını azaltacak.

Reuters’in ulaştığı taslak metine göre, AB ortak bir kararla Türkiye’ye Doğu Akdeniz’de yaptığı ‘yasa dışı’ doğal gaz ve petrol sondaj çalışmaları nedeniyle verilen fonları gelecek yıl dondurulacak ve Kapsamlı Hava Taşımacılığı Anlaşması askıya alınacak.

Perşembe günü AB üye devletlerinin daimi temsilcilerinin üzerinde çalışacağı taslağın, haftaya pazartesi günü üye ülkeler Dışişleri Bakanları toplantısında sunulması bekleniyor.

Taslakta, “AB, Türkiye’nin halihazırda devam eden ve artan yasa dışı sondaj faaliyetleri nedeniyle Kapsamlı Hava Taşımacılığı Anlaşması ile ilgili müzakereleri ve üst düzey görüşmeleri askıya almaya karar verdi. Avrupa Konseyi, Komisyon’nun 2020 için Türkiye’ye ‘katılım öncesi yardımın’ azaltılması önerisini onaylıyor ve Avrupa Yatırım Bankası’nı Türkiye’deki, özellikle de devlet destekli, kredi faaliyetlerini gözden geçirmeye davet ediyor.” ifadeleri yer alıyor.

Türkiye’nin sondaj çalışmalarına devam etmesi halinde daha kısıtlayıcı önlemlerin de alınacağı belirtiliyor.

“Geniş kapsamlı ekonomik yaptırımlar beklemeyin”

Yaptırımlarla ilgili toplantılara katılan bir diplomat Türkiye ile göç, terörle mücadele ve NATO konularında yapılan işbirliğinin önemine vurgu yaparak “Yaptırımlar sadece bu yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı insanları hedefliyor olacak.” açıklamasında bulundu.

Diplomat, bazı üye ülkelerinde enerji hatlarının Türkiye’den geçmesi nedeniyle çok dikkatli hareket ettiklerini belirterek, “Bu nedenle geniş kapsamlı ekonomik yaptırımlar beklemeyin” dedi.