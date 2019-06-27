İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı.

3 saat önce
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu saat 17:15 sıralarında Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne geldi. İmamoğlu’na eşi ve oğlunun yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu da eşlik etti.

İmamoğlu mazbatasını almak üzere İl Seçim Kurulu bürosuna geçti. Burada mazbatasını teslim alan İmamoğlu “Şehrimize, milletimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul’umuz, hem Türkiye’mizin hem Avrupa’nın en büyük kenti. Elbette bu seçim sürecindeyken bütün İl Seçim Kurulu çalışanlarına, 39 ilçe seçim kurulu başkanlarına ve çalışanlarına, sandık kurulu üyelerine, tüm temsilcilere, sandıktan çıkan neticeyi milletimizin iradesinin tecelli etmesini sağlayan demokrasi neferlerine teşekkür ediyorum” dedi.

DEVİR-TESLİM 18:30’DA

Saat 18.30’da Saraçhane’deki İBB binasında devir-teslim töreni yapılacak ve İmamoğlu mührüne kavuşarak resmen İBB Başkanı olacak.

 

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