Türkiye’den İzlanda’ya ‘Milli Takım’ notası

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda İzlanda ile yapacağı karşılaşma öncesinde Keflavik Havalimanı’na gelen Türkiye A Milli Futbol Takımı kafilesinin, ülkeye girişi sırasında İzlandalı yetkililer tarafından gördüğü muameleye ilişkin Türkiye’nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman aracılığıyla İzlanda’ya durumu kınayan nota verildi.

Nota, İzlanda’yla karşılıklı yerleşik diplomatik temsilcilik bulunmadığı için Çorman aracılığıyla verildi.

Notada, A Milli Futbol Takımı’nın ülkeye girişi sırasında İzlandalı yetkililer tarafından uzun süre pasaport kontrolünde bekletilmesine, eşyalarının detaylı aranmasına ve milli futbolculara yönelik saygısız ve saldırgan tavırlara dikkat çekildi.

Notada, A Milli Futbol Takımı’na yönelik muamele kınandı ve ek güvenlik tedbirlerinin alınması talep edildi.

Çorman, Türkiye’nin rahatsızlığını vurgulamak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak üzere İzlanda’ya doğru yola çıktı.