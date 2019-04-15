Britanya’nın AB’den olası sert çıkışının beklenmedik kurbanı: Türkiye

Britanya’nın Avrupa Birliği’nden çıkışının tanımlayan Brexit’e dair belirsizlik, aradan geçen uzun zamana ve Londra ile Brüksel arasındaki git-gellere rağmen devam ediyor. Britanya’nın AB’den anlaşmasız çıkışının ülke için olası kötü etkileri gündemden düşmezken, bu olasılıktan en fazla etkileneceklerin başında Türkiye’nin geleceği ise üzerinde pek durulan bir başlık değil.

Reuters’ın haberine göre hali hazırda resesyonun etkilerinin hissedildiği Türkiye, Brexit’in kötü gitmesi halinde en büyük ikinci ihracat pazarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

Britanya ve AB, geçen hafta Brexit’i 31 Ekim’e kadar ertelemek konusunda anlaşmıştı. Birleşmiş Milletler’in (BM) hazırladığı rapora göre ise eğer Britanya en nihayetinde birliği anlaşmasız bir şekilde terk ederse, yani AB’den sert bir çıkış yaşanırsa Türkiye’nin Britanya’yla olan 3.7 milyar dolarlık ticaret dengesi silinebilir. Rapora göre Türkiye, sert bir Brexit halinde ihracatta 2.4 milyar dolarlık kayıp yaşayarak Güney Kore ve Pakistan’ın ardından bu durumdan en çok etkilenen üçüncü AB üyesi olmayan ülke olacak.

Kati Piri: Yeni ticaret anlaşmaları yıllar alır

Britanya’nın AB’yi yeni bir anlaşma yapılmaksızın terk etmesi halinde birliğin gümrük yasalarına tabi olan Türkiye buradaki piyasaya yönelik açık erişimini kaybedecek. Avrupa Birliği’nin yasama kolu Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, konuyla ilgili yaptığı yorumda, “Eğer anlaşmasız bir Brexitimiz olursa Türkiye ve Britanya ticaret anlaşmalarını ancak AB’yle yapılması gerekenden sonra gerçekleştirebilir. Bu da yıllar alır” dedi.