14 yaşındaki çocuk intihar etti

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, 14 yaşındaki öğrenci evlerinin girişine kendisini asarak yaşamına son verdi.

50 dakika önce
0 182 Bir dakikadan az

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde,. 8 sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen R.Ç. evde kimse olmadığı sırada kemerle kendini evin girişine asarak intihar etti.

Eve gelen anneanne, torununu evin girişinde asılı halde görünce şoka girdi. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, R.Ç.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından R.Ç.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi morguna  kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

2 gün önce
544

Atatürk Havalimanı’nından kalkan son uçakla bir devir kapandı

2 gün önce
783

AB’den AKP’ye seçim çağrısı

3 gün önce
409

AK Parti’den İstanbul’da seçim iptali için başvuru

7 gün önce
623

Almanya’dan Erdoğan’a seçmen iradesine saygı çağrısı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin