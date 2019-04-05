AK Parti’den İstanbul’da seçim iptali için başvuru

4 saat önce
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AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, Büyükçekmece’de usulsüz seçmen kaydı yapıldığı gerekçesiyle İstanbul seçimlerinin iptali için İl Seçim Kurulu’na başvurdu.

AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, ‘Usulsüz oy sayımı’ tartışmalarına sahne olan İstanbul’da seçimin iptali için İl Seçim Kurulu’na başvurdu.

Başvuru, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2019/2708 numaralı soruşturma evrakındaki gerekçelere ve mülkiye başmüfettişlerinin incelemelerine dayanarak yapıldı.

Habertürk’ün aktardığına göre iptal başvurusunda Büyükçekmece’de usulsüz seçmen kaydı yapıldığı ve bunun ‘seçim sonuçlarını etkileyecek derecede olduğu’ ifade edildi.

​Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan isim CHP’li Ekrem İmamoğlu olmuştu.

Bu verilere göre İstanbul’da yarış şöyle sonlanmıştı:

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 48.80

Binali Yıldırım: Yüzde 48.55

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