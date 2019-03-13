Avrupa Parlamentosu: AB, Türkiye ile üyelik müzakerelerini askıya alsın Avrupa Parlamentosu (AP), Holandalı rapörtör Kati Piri'nin, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını öneren raporunu 109'a karşı 370 oyla kabul etti.

Oylamada 143 üye de çekimser oy kullandı. Raporda, üyelik müzakerelerinin askıya alınması çağrısına gerekçe olarak Türkiye’deki ağır insan hakları ihlalleri gösterilmişti.

AB’ye ise “Türkiye’nin demokratlarıyla dayanışma içinde olduğunu göstermesi” çağrısı da yapılmıştı. AP, AB’nin yasama organı ancak aldığı kararlar tavsiye niteliği taşıyor, bağlayıcılığı bulunmuyor.

Türkiye’den kınama

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Piri’nin raporunun kabul edilmesini şiddetle kınadı. Bozkır, “Raporda yer alan asılsız iddiaların, AP Genel Kurulu’nca kabul görmesi, AP’nin ülkemize karşı taraflı ve önyargılı tutumunun devam ettiğinin bir göstergesidir” dedi.

AKP Sözcüsü Çelik: Bizim açımızdan hükümsüz bir karar

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de AP’deki oylamayla ilgili olarak, “Bizim açımızdan, değersiz, hükümsüz ve itibarsız bir karar” dedi. Çelik, “Salonlarında PKK sergileri açılan AP hangi yüzle demokrasimizi mahkum etmeye kalkıyor” diye konuştu.

AB-Türkiye Ortaklık Konseyi Toplantısı, 4 yıl aradan sonra Cuma günü Brüksel’de yapılacak. Toplantıda Türk heyetine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB heyetine ise Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini başkanlık edecek. Görüşmede vize serbestisi, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, katılım sürecinde gelinen nokta, “terörle mücadelede iş birliği” gibi konular ele alınacak.