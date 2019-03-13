Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika hayatını kaybetti

İzmir’in Narlıdere ilçesinde ünlü sanatçı Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika’nın da içerisinde bulunduğu Pick-Up aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada Çika ve aracı kullanan Muammer Renda, hastaneye kaldırıldı. Zafer Çika gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Emniyet kemeri takılı olmayan Çika araçtan fırladı

Kazanın ardından otoyolda bulunan sürücüler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün yanında oturduğu anlaşılan Zafer Çika’nın, emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle kaza sırasında aracın ön camdan fırladığını belirledi.

İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla karayoluna çıkartılan yaralılara ilk müdahale buradaki sağlık ekibi tarafından yapıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen Çika ile Renda, ardından ambulanslarla dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Pick-Up çekici ile şarampolden çıkartılırken, kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı, kontrollü şekilde sağlandı.

Sanat, spor ve iş dünyası hastaneye koştu

Kazanın duyulmasının ardından Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna başta olmak üzere futbol, iş ve sanat dünyasından çok sayıda kişi hastaneye gelerek Zafer Çika’nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Hayatını kaybetti

Durumu ağır olan ve hastaneye kaldırılan Zafer Çıka, gece saatlerinde hayatını kaybetti.