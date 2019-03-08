Bedelli askerlik ücretine zam geldi

Bedelli askerlik yurt dışında bulunanlar için 5 bin 113 euro olarak belirlendi.

5 saat önce
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Bedelli askerlik ücreti bugünden itibaren 31 bin 343 Türk Lirası olarak belirlendi. Bu miktar her altı ayda bir memur maaşına gelen zam oranında artacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı’nın Editör Masası’na katıldı. Akar, yeni askerlik düzenlemesine ilişkin bilgi verdi.

Düzenlemeye göre bedelli askerlik ücreti 31 bin 343 liraya yükseltildi. Bu miktar her altı ayda bir memur maaşına gelen zam oranında artacak. Yurt dışında bulunanlar için paralı askerlik ücreti ise 5 bin 113 euro olarak belirlendi.

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