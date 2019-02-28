TFF Başkanı Demirören istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, İDDAA ve Misli.com’un Demirören Holding bünyesine resmen katılmasından dolayı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Demirören’in yazılı açıklamasında, “Bugüne kadar şerefle ve gururla taşıdığım bu milli görevi Türkiye ve Dünya kamuoyunda tartışmalara mahal bırakmamak ve gölge düşürmemek gerekçesi ile bu kararı almış bulunmaktayım.” ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür eden Demirören, “Birlikte çalıştığımız tüm Spor Bakanları’na, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri’ne, Kurullarda görev yapan tüm başkan ve üye arkadaşlarıma, Milli Takım Teknik Direktörleri ve oyuncularına, bu yolda desteğini esirgemeyen tüm Kulüp Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ne, Spor Camiasına, medyamıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Görevi, Haziran’daki seçimlere kadar vekaleten yönetim kurulu üyesi Hüsnü Güreli’nin sürdüreceği belirtiliyor.