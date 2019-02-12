CHP İngiltere Birliği’nde“2019 Türkiye’si nereye gidiyor ve yerel seçimler” paneli

Pazar günü CHP İngiltere Birliği’inde “2019 Türkiye’si nereye gidiyor ve yerel seçimler” başlığıyla düzenlenen panele CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker katılarak konuya ilişkin değerlendirmeler yaptı. Sabah saatlerinde CHP İngiltere Birliği’inde üylerle birlikte saat 10.00 da başlayan kahvaltıdan sonra gerçekleşen panele vatandaşlar ilgi gösterdi. Milletvekili Dr. Ali Şeker Türkiye’de meydana gelen siyasal ve toplumsal krizlerin karşısında CHP olarak nasıl bir yol izlediklerini anlatarak panale giriş yaptı.

Türkiye’de AKP’nin varlığından artık rahatsız olmaya başlayan vatandaşların çoğaldığını ve AKP’nin uyguladığı politikalarla meydana gelmeye başlayan krizlerden bütün vatandaşların etkilendiğini belirtti. Eskiden gelen ekonomik krizler belli sektörleri vurduğunu ve çoğu zaman milletin haberdar olmadığı bir takım dengesizlikler oluyordu diyen Şeker, ” Şimdi içinde bulunduğumuz durumda AKP ülkeyi bir çıkmaza sürüklüyor millet artık krizi dışarda değil içeride mutfakta hisseddiyor” dedi. AKP’nin başından bu yana bir hile hurda ile inşaa etmeye çaliştiği politikanın tamamiyle iflas ettiğini belirten Şeker, CHP olarak Türkiye halklarına, millete karşı bir sorumululuklarının olduğunu var bu sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirtti. Şeker, buna giden tek çözüm yolunun ise bağlı oldukları sol siyaset anlayışından geçtiğini vurguladı. Türkiye’de geçen dönemde yapılan referandum oylamasına değinen Şeker, seçimi kazandıklarını ama AKP hükümetinin çaldıkları oylarla ve yaptıkları sandık hileleriyle kazandıklarını belirtti.

Şeker” Geldiğimiz noktadan bakacak olursak AKP hükümetinin siyaset anlayışı bu geldiğimiz noktadan bizi düze çıkarması mümkün değil. Keskin bir siyasi çatışmanın ortasındayız ve biz bu sorumluluğu üstlenerek, altından kalkabililecek durumda olduğumuzu düşünüyoruz. AKP kendisine muhalif olan bütün siyasetçileri, akademisyenleri, bu gidişattan rahatsız olan bütün kesimleri hapis cezalarıyla terbiye etmeye çalışıyor. Bizim vakitimizin çoğu İstanbul ve Ankara’daki adliyelerde geçiyor. Haklı bir gerekçesi olmadan sırf AKP’nin ekmeğine yağ sürmedi diye içerde tutulmaya çalışılan bir sürü insan var. Buraya gelemeden iki gün önce Bülent Şık’ın davası görüldü. Bülent şık bir araştırma yapıyor üç sene önce ve çoktan bitirilmiş bir araştırma. Araştımanın içeriğinde Trakya ve Edirne bölgesinde kimyasal atıklar olduğunu ve bu atıkların bitkileri, havayı ve doğayı zehirlediğini belirtiyor. Bu alandan üretilen ürünlerin çocuklarımız tarafından tüketildiğini ve bunun hormonal bir bozukluğa, kansere sebep olduğunu belirtmiş. Bu bilimsel araştırmayı bakanlık yapmadığı için ve Bülent Şık, halk sağlığını tehdit eden bu araştırmayı kamuoyu ile paylaştığı için hakkında gizli bilgileri açığa çıkartmaktan daha açıldı ve yarılaması hala devam ediyor” şeklinde konuştu. Kartal’da çöken binada bir sürü can kaybı yaşandığını belirten Şeker, hükümet konuya ilişkin yayın yasasğı getirdi. Hoşuna gitmeyen, ucu kendisine dokunan ne varsa yasaklaranak üstü kapatılmaya çalişiliyor dedi. Panelde gündemdeki siyasal ve toplumsal konuları değlendirmeye devam eden Şeker, vatandaşların sorularını cevaplayarak paneli bitirdi.