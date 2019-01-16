Erdoğan’dan Brexit açıklaması

1 saat önce
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının başında Brexit sürecine değinerek şöyle dedi:

“Brexit ihtimali karşısında Birleşik Krallık ile ticari, ekonomik ilişkilerimizin etkilenmemesi için görüşmelerimiz sürüyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ” Vatandaşlarımızın Türkiye-Avrupa Birliği ortaklık hukukundan kaynaklanan haklarını koruyacak önlemlerin alınması için de muhataplarımızla temas halindeyiz.” dedi.

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