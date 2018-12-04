Öztunç: “Yurt dışındaki oylar olmasaydı, belki de bugün CHP Kahramanmaraş Milletvekili olamayacaktım”

CUMHURİYET Halk Partisi Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç, bir takım ziyaretlerde bulunmak ve 4 Aralık Salı günü İngiltere Parlamentosu’nda gerçekleşecek Maraş anmasına katılmak için Londra’ya geldi.

CHP İngiltere Birliği tarafından düzenlenen etkinliğe, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç konuşmacı olarak katıldı.

3 Aralık Pazartesi günü saat 15.00’de gerçekleştirilen etkinlik, CHP Çalışma Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Açılış konuşmasını yapan CHP İngiltere Birliği Başkanı Sibel Özçelik, yurtdışında yaşayan vatandaşlar olarak Türkiye’deki siyaseti yakından takip ettiklerine değinerek, “Kendi topraklarımızda bulunan vatandaşlarımız ile kuşatılmış bir alanda muhalefet yapmaya, sesimizi duyurmaya ve haklarımızı savunmaya çalışıyor” dedi.

Özellikle Türkiye gündemi ve yaklaşan yerel seçimlerin değerlendirildiği etkinlikte, CHP Parti Meclis Üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Türkiye’de siyasetçi olmanın ve özellikle Maraş bölgesinde sol görüşlü bir siyasetçi olmanın zorluklarını vurguladı.

Zorluklara rağmen CHP olarak uzun bir mücadelenin ardından, Maraş bölgesinde bir milletvekili çıkarmayı, CHP olarak ve solu temsil ederek başardıklarını söyledi.

İfadesine şöyle devam eden Öztunç, “Cumhuriyet Halk Partisi’nde siyaset yaparken zorlanıyorsunuz, nedense zorluklar hep bizleri buluyor. Özellikle sağ siyaset her şeyi daha kolay elde etmiştir.

Sol adına CHP ve diğer sol görüşlü partiler, Avrupa’da örgütlenme konusunda çok geç kalmıştır. Oysa diğer sağ görüşlü partiler daha önce örgütlendiği için, onlar belki de şu anda belirli bir yaştalar, bizler ise daha bebek veya çocuk yaşlardayız. Fakat burada başaracağımıza inanıyorum çünkü bu devleti Cumhuriyet Halk Partisi kurdu” dedi.

Devletin bulunduğu sıkıntıları aşmanın halkın görevi olduğunu söyleyen Öztunç, bu inançla mücadele edip çalışmak zorunda olduklarını ekledi.

Öztunç, Türkiye’nin en zor bölgesinde siyaset yaptığını, nitekim sorunları aşarak Türkiye’yi ayakta tutmak için mücadele etmeye devam edeceğini vurguladı.

2015 yılından itibaren yurt dışında yaşayan seçmenlerin Türkiye’de gerçekleşen seçimler için oy kullanmasının önemine değinen Öztunç şu açıklamayı yaptı:

“Yurt dışındaki seçmenlerin özellikle son seçimlerde önemli bir etkisi vardı. Bu ziyaretimi de aslında bir teşekkür olarak da nitelendirebilirsiniz. Yurt dışındaki oylar olmasaydı, belki de bugün CHP Kahramanmaraş Milletvekili olamayacaktım, yine MHP, İyi Parti veya AKP Milletvekili olacaktı. Yurt dışı oyları sayesinde ciddi bir oy artışımız oldu.”