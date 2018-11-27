“Türkiye’nin beyin gücü kaybı var, sizler bizim için çok önemlisiniz”

TC Milli Eğitim Bakanlığından Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran ve heyeti, bir takım ziyaret ve için 25 – 27 Kasım tarihler arasında Londra’da bulundu.

Bu çerçevede İngiltere’de Türkiye’den yükseköğrenim master, doktora yapan öğrencilerle Yunus Emre Kültür Merkezi’nde bir toplantı yaptı. Panele, MEB Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran, MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Bülent Çiftçi ve TC Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal eşlik etti.

26 Kasım Pazartesi sabahı, 1416 Sayılı Kanun kapsamında İngiltere’ye yeni gelip öğrenime başlayan öğrencilere yönelik toplantı gerçekleşti.

Açılış konuşmasını yapan TC Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal, Türkiye’den İngiltere’ye öğrenim için gelen gençlerin önemi vurgularken, “Göreve geldiğimiz bu güne kadar, sizler iletişim sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Burada bugün temel amacımız sizlerin sorunlarını tespit bu sorunlara çözüm bulmaktır” dedi.

TC Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran öğrencilerle sohbet ederek karşılıklı bilgi alış verişi yapıp öğrencilerin sorunlarını değerlendirdi. Bakan Yardımcısı Safran konuşamasındı, “Milli eğitim bakanlığı yurt dışına burslu gönderdiğimiz öğrencilerin eğitim sürecinde gerek eğitim sorunları gerek mali sorunları ile yakından ilgilenip çözmeye çalışıyoruz. Özellikle de eğitimini bitiren öğrencilerimizin Türkiye’de kariyerlerini yaptıkları eğitim alanında devletin kurularında gerekli çalışmalar için yardımcı olacağız” dedi.

Bakan konuşmasında “önümüzdeki gelecek yıllarda Amerika yerine Avrupa’ya özellikle İngiltere’ye daha çok öğrenci göndereceğiz” diyerek şu açıklamayı yaptı:

“Sizden çok büyük bir beklenti var. Türkiye’nin beyin gücü kaybı var, sizler bizim için çok önemlisiniz. Bu beyin gücünün kaybının telafisi lazım. Siz bu gücü, bu kuvveti toparlayıp tekrar mücadele ediyorsanız, bu mücadeleyi başarıyorsunuz.

Bugün bu noktalara geldiysek hayatımızın her noktasında aç kaldığımız oldu, sıkıntılar çektik veya sağlık problemleri yaşadık.

Şundan rahat olabilirsiniz ama ben eğitimi bitirdiğim zaman benim durumum ne olacak sorusunu sormayın. Buradaki eğitimizi bitirdiğinizde ve Türkiye’ye döndüğünüz zaman, bizler size yardımcı olacağız.”

Bakan Yardımcısı Safran öğrencilere eğitimlerini bitirip bir an önce Türkiye’ye geri dönmelerini tavsiye etti. Türkiye’de üniversitelerde ve devletin değişik kurumlarında görevler beklediğini vurguladı.