Öğretmene itibarda 7’nci sıradayız İngiliz Varkey Vakfı, 35 ülkede öğretmenlerin itibarını araştırdı. Buna göre Türkiye, eğitimcilere en çok saygı duyan 7’nci ülke oldu.

İngiliz Varkey Vakfı, 35 ülkede öğretmenlerin itibarını araştırdı. Buna göre Türkiye, eğitimcilere en çok saygı duyan 7’nci ülke oldu. Çin ilk sırada yer alırken, sonuncu sırada Brezilya’nın olduğu görüldü.

Eğitimin Nobel’i olarak görülen ‘Küresel Öğretmen Ödülleri’ ile tanınan İngiltere merkezli Varkey Vakfı, 35 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle anket çalışması yaparak, ‘Dünya Öğretmen İtibarEndeksi’ni yayınladı. Ankette, eğitimcilerin ülkelerde nasıl algılandığının değerlendirilmesi için gelir, diğer meslek gruplarına göre saygınlık ve sosyal statüyle ilgili sorular yer aldı.

TÜRKİYE İLK 10’DA

Türkiye, 35 ülke arasında Güney Kore’nin ardından 7’nci sırada yer buldu. Onu Hindistan ve Yeni Zelanda takip etti. Araştırmada, ülkelerin PISA 2015’teki performansıyla öğretmenlerin itibar endeksi de karşılaştırıldı. Buna göre, Endonezya ile birlikte Türkiye, PISA’daki düşük performansa rağmen eğitimcilerinin itibarının en yüksek olduğu ülkeler oldu. Uluslararası öğrenci izleme programlarında yüksek performansa sahip Singapur, Finlandiya, Japonya ve Kanada gibi ülkelerde eğitimcilerin saygınlığı Türkiye’ye göre düşük.

ÖĞRETMEN DOKTORLA EŞİT

Araştırmada, eğitimcilerin hangi meslekle benzer statüde görüldüğü de soruldu. Türkiye’de öğretmenler ‘doktor’, derken, genel katılımcılar ‘kütüphaneci’ cevabını verdi. İtibar endeksinde ilk sıralarda yer alan ülkelerde ise öğretmenlik tüm katılımcılar tarafından doktorla benzer düzeyde değerlendirildi. Eğitimde önde gelen Singapur, Kanada, Japonya ve Finlandiya gibi ekonomilerde ‘sosyal çalışma görevlisi’ öne çıkan cevap oldu.

ASYA ÜLKELERİNDE SAYGINLIK YÜKSEK

Doğu Asya ülkeleri öğretmene duyulan saygıda Avrupa ve Kuzey Amerika’nın önünde yer aldı. Endekste ilk sıraya Çin yerleşirken, Malezya ikinci ve Tayvan üçüncü oldu. Rusya dördüncü sıra ile Avrupa’dan en iyi konumu yakaladı. Ancak Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri orta sıralarda yer buldu. Son sırada ise Brezilya temsil edildi.

İLK 10 ÜLKE

1 Çin 2 Malezya 3 Tayvan 4 Rusya 5 Endoneyza 6 Güney Kore 7 Türkiye 8 Hindistan 9 Yeni Zelanda 10 Singapur

(HÜRRİYET.COM)