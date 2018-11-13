İtalya’daki Libya Konferansı’nda kriz: Türkiye toplantı dışı bırakıldı, konferansı terk etti İtalya'nın Sicilya adasının başkenti Palermo'da düzenlenen Uluslararası Libya Konferansı'nda Türkiye'yi temsil eden heyet, "derin hayal kırıklığı" yaşadığını açıklayarak konferanstan çekildi.

Türk heyeti, Libyalı liderler ile İtalya, Mısır, Tunus, Cezayir, Rusya, Fransa ve Avrupa Birliği temsilcilerinin katıldığı bir gayriresmi toplantıdan dışlandıkları gerekçesiyle konferansı terk etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay liderliğindeki Türk heyetinden yapılan yazılı basın açıklamasında, “Türkiye derin hayal kırıklığıyla toplantıyı terk ediyor” denildi.

Açıklamada herhangi bir isim verilmeden şu ifadeler kullanıldı:

“Maalesef uluslararası toplum bu sabah tek vücut olamamıştır. Bazılarının son dakika emrivakisiyle İtalyan ev sahipliğini suiistimal ettiğini anlıyoruz. Bazı ülkeler, kendi dar çıkarları doğrultusunda süreci baltalamaya devam ettikleri sürece Libya’daki kriz çözülemez. Libya’nın daha fazla değil daha az yabancı müdahaleye ihtiyacı vardır.”

Türkiye’nin, “başkalarının aksine” Libya ve ötesindeki herkesle diyaloga hazır olduğu belirtilen açıklamaya şöyle devam edildi:

“Libya’daki zorlu durumda sorumluluğu bulunanların, ülkedeki durumun düzelmesine herhangi bir olumlu katkıda bulunmaları mümkün değildir. Türkiye’nin dışlandığı herhangi bir toplantı, sorunun çözümüne ters etki yapacaktır. Bazı taraflarla bu sabah yapılan gayriresmi toplantı ve bu tarafların Akdeniz bölgesinde önde gelen baş aktörler olarak sunulmaları, bizim karşı çıktığımız çok yanıltıcı ve zarar verici bir yaklaşımdır.”

‘AKDENİZ’İN BAŞROL OYUNCULARI’ MESAJI

Türk heyeti, açıklamada belirli ülke ya da kişilerin ismini anmasa da, Palermo’da bu sabah İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustapha El Sarraj, ülkenin doğusunda güç sahibi olan General Halifa Haftar, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi, Tunus Devlet Başkanı Beji Caid Essebsi, Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, Cezayir Başbakanı Ahmed Ouyahia, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve BM’nin Libya Özel Temsilcisi Ghassan Selame bir araya geldi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, bu toplantıda çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak “İtalya Akdeniz’in başrol oyuncularını bir araya getiriyor ve Libya için diyalogu yeniden başlatıyor” diye yazdı.

İtalyan haber ajansı Ansa da diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, “Haftar bu toplantıda, Sarraj’ın seçimlere kadar koltuğunda kalabileceğinin garantisini verdiğini” belirtti. Habere göre Haftar, “Nehri geçerken at değiştirilmez” ifadelerini kullandı.

La Repubblica gazetesi ise gelişmelerle ilgili olarak şu yorumu yaptı:

“İtalya, General Haftar’la yalnızca ikili görüşmeler değil genişletilmiş bir toplantı düzenleyebilmek için, Türkiye ve Katar’ın, yani General’in iki aleni karşıtının, sabahki toplantının dışında bırakılmasını kabul etti.”