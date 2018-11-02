Sağ direksiyonlu yerli otobüs İngiltere pazarında

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Euro Bus Expo 2018’de görücüye çıkan Visigo HyPer RHD’den 2019 yılında 30 ile 40 arası satış beklediklerini belirtti.

Anadolu Isuzu’nun yeni markası “AOS”un yerli üretim sağdan direksiyonlu otobüsü Visigo HyPer RHD, İngiltere Birmingham’da düzenlenen Euro Bus Expo 2018’de tanıtıldı.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, EuroBus Expo 2018’e ilk defa katıldıklarını, fuarda sergiledikleri Visigo’nun fiziki olarak yeni olmadığını, Avrupa‘da satılan 2 tipi bulunduğunu söyledi.

İngiltere pazarı için ürettikleri sağdan direksiyonlu Visigo HyPer RHD’nin ilk versiyonunu Euro Bus Expo 2018’de sergilediklerini belirten Arıkan, “Bu ürünün arkasında diğer ürünler gelecek. Önümüzdeki 3-4 senelik planda ilk etapta sağdan direksiyonlu bir midibüs, arkasından da toplu taşımayla ilgili sağdan direksiyonlu ’12 metre’ çalışmalarımız var.” diye konuştu.

Arıkan, 3-4 yıl içinde sağdan direksiyonlu pazarları için daha zengin bir portföye sahip olacaklarını vurgulayarak, “Bu sadece İngiltere için değil. İrlanda, Kuzey İrlanda, Malta, KKTC, Güney Kıbrıs, Singapur, Hong Kong gibi ülkelere de yayılacak. Kuşkusuz rakip çok. Her alanda olduğu gibi rakipler var. Fakat Türkiye‘nin otobüs üretiminde gitgide artan bir gücü var.” ifadelerini kullandı. (FİNANSHABERLERİ.COM)