CHP lideri Kılıçdaroğlu’na Oxford’da zor soru! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir takım görüşmeler yapmak üzere gittiği İngiltere'de, dünyaca ünlü münazara platformu Oxford Union'ı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir takım görüşmeler yapmak üzere gittiği İngiltere’de, dünyaca ünlü münazara platformu Oxford Union’ı ziyaret etti.

Burada Türk öğrencilerle bir araya gelen CHP Lideri, gündem ile alakalı soruları cevapladı.

Fakat Türk öğrencilerin soruları, Kemal Kılıçdaroğlu’nun istediği doğrultuda sorulmadı.

AK PARTİ’DEN HİÇ BİR DERS ÇIKARMADINIZ

16 senedir her seçimden galibiyetle çıkan AK Parti’den hiç ders alıp almadığı doğrultusundaki soru karşısında ne diyeceğini bilemeyen Kemal Kılıçdaroğlu, “Biz tarihten ders çıkarmaya uğraşıyoruz, herhangi bir siyasi partiden değil. Otoriterliği siyasetin ana omurgası durumuna getiren bir siyasi partiden ders alacak değiliz.” diye yanıt verdi. (HABER365)