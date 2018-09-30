İngiliz doktorlar Eskişehir’de

ÖZEL Eskişehir Anadolu Hastanesi tarafından başlatılan ‘Sağlık Turizmi Projesi’ kapsamında davet edilen İngiliz doktorlar Eskişehir’e geldi.

Türkiye Sağlık Turizmi Derneği ile birlikte Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi tarafından başlatılan Sağlık Turizmi Projesi kapsamında İngiltere’den davet edilen 18 doktor ve sağlık çalışanı Eskişehir’e geldi.

Sağlık Turizmi Projesi tanıtım toplantısına Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi sahipleri Dr.Levent Bilir, Dr.Cenk Soğukpınar, Türkiye Sağlık Turizmi Derneği yetkilileri, İngiltere’den gelen doktor ve sağlık çalışanları katıldı. Proje hakkında bilgi veren Bilir, sağlık turizmi faaliyetlerinin önemli hizmet ihracatı sayıldığını belirterek, “Gün geçtikçe sayısı artan yurt dışı hastalarımızın tedavilerini en iyi şekilde getirmeye çalışıyoruz ve yönetim olarak sağlık turizmi konusunda hastanemize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu faaliyetlerle şehrimizi tercih edecek olan kişilerle sadece hastanemize değil, şehrimize ve ülkemize sağlama hedefindeyiz. Yurt dışından gelen hastalar, hizmetin kalitesi, hızı ve avantajlı fiyatları fark ettikçe talep daha da artmaktadır” diye konuştu. (DHA)