Akın İpek bugün İngiltere’de hakim karşısına çıkıyor

İngiltere’de yaşayan iş adamı Akın İpek, Türkiye’nin iade talebi sonrası başlayan hukuki süreç kapsamında bugün Londra’da hakim karşısına çıkacak.

İpek ile birlikte iki isim daha Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülecek iade davasında hazır bulunacak.

Gülen cemaati ile ilişkisi olduğu iddia edilen Akın İpek’in, 2016 yılında gerçekleşen darbe teşebbüsü ile bağlantılı olarak Türkiye tarafından iadesi talep ediliyordu.

İngiliz Guardian gazetesine, duruşma ile ilgili konuşan Akın İpek, Türkiye’de adil bir yargılamadan geçeceğine inanmadığını söyledi.

Hakkındaki suçlamaların “politik nedenlere” dayandığını savunan İpek gazeteye şu açıklamayı yaptı:

“Politika hakkında hiç konuşmadım. Her zaman insan haklarını savundum. 2013 yılına kadar da bir problem yoktu ama o tarihte büyük bir yolsuzluk skandalı yaşandı”

Akın İpek, avukatlarının ve gazeteci çalışanlarının hapiste olduğunu söyleyerek, “rejim cezaevinde insanları işkence ediyor ve öldürüyor” dedi.

İPEK İLE BİRLİKTE İKİ KİŞİ DAHA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Guardian gazetesi 54 yaşındaki İpek ile birlikte Talip Büyük ve Ali Çelik isimli kişilerin de iade talebi kapsamında duruşmaya çıkacağını yazdı.

İade duruşmanın üç gün sürmesinin beklendiği de belirtiliyor.

İngiliz Financial Times gazetesinde de konuya ilişkin haberde görüşü alınan bir İngiliz hukukçu, iade kararının düşük ihtimal olduğunu dile getiriyor.

Türkiye’de Gülen yapılanması üyesi olmakla suçlanan Akın İpek’e ait olan Koza Altın’a devlet tarafından el konulmuştu.

Koza Altın’ın İngiltere’de sahip olduğu Koza Ltd. ise faaliyetine devam ediyor.

Türkiye’nin Akın İpek’i Koza Ltd.’nin direktörlüğünden çıkarmak için İngiltere’de yürüttüğü hukuki süreç de sürüyor.

İPEK SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Akın İpek’in başında olduğu Koza-İpek Holding’e Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmış, şirkete 25 Ekim 2015’te kayyum atanmıştı.

Çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ancak Akın İpek’in operasyon öncesinde İngiltere’ye gitmesi dolayısıyla Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi iade talepnamesi hazırlayarak İngiltere’ye gönderdi.

Temmuz ayında BBC Türkçe‘nin sorularını yanıtlayan Akın İpek, hakkındaki tüm suçlamaları reddettiğini söylemişti.

(BBCTÜRKÇE.COM)