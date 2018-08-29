Belde nüfusunun iki katı Londra’da yaşıyor Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Ünlüpınar (Pekün) beldesinin 2 bin 925 olan nüfusu gurbetçilerle yazın 6-7 bini buluyor.

Gümüşhane‘nin Kelkit ilçesine bağlı Ünlüpınar (Pekün) beldesinin 2 bin 925 olan nüfusu gurbetçilerle yazın 6-7 bini buluyor.

Çalışmak için Avrupa‘ya giden işçiler nedeniyle 1960’lı yıllarda göç vermeye başlayan beldeden en fazla gurbetçi, yaklaşık 5 bin kişiyle Londra‘da yaşıyor.

Londra’da çoğunluğu restoran işleten gurbetçiler, her yıl özlem duydukları memleketlerine gelerek yakınlarıyla hasret gideriyor. Yaz aylarında beldede, yabancı plakalı ve sağdan direksiyonlu araçlar dikkati çekiyor.

Ünlüpınar Belediye Başkanı Aziz Nas, belde nüfusunun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre 2 bin 925 olduğunu söyledi.

Beldenin coğrafi yapısı nedeniyle aşırı göç verdiğini belirten Nas, gerçek nüfuslarının Avrupa’da bulunan gurbetçilerle 15 bini bulduğunu ifade etti.

Nas, gurbetçi nüfusunun önemli bir kısmının İngiltere‘nin başkenti Londra’da yaşadığını kaydederek, “Yaz aylarında gurbetçilerimizin tamamı aynı anda gelmediği halde 6-7 bin civarında nüfusumuz olmaktadır. Gurbetçilerimiz, Londra başta olmak üzere Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa gibi ülkelerde yaşıyorlar ancak Londra’da 5 bin civarında nüfusumuz mevcut.” dedi.

“Hemşehrilerimiz gurbette restoran işleriyle uğraşıyorlar. Yaz döneminde gurbetçilerimizin gelişiyle beldemizde ekonomik anlamda ciddi hareketlilik oluyor. Gurbetçilerimiz tatil amaçlı geldikleri için ekonomik olarak kendilerine sınırlama getirmiyorlar. Bolca para harcadıkları için bu para beldemize büyük oranda katkı sağlamaktadır.”

Beldeden 1967’de, İngiltere’ye ilk gidenlerden 78 yaşındaki Hürrem Kargalı, arkadaşıyla 2 ay boyunca Türk konsolosunun evinde misafir olduklarını anlattı.

Londra’ya yerleşerek restoran ve kebapçılık yaptıklarını belirten Kargalı, “Köylülerimizi de istek yaparak yanımıza aldık. Türkiye‘de o yıllarda geçim biraz daha zordu. İngiltere’ye lokantacı olarak gidip 3-5 kuruş kazanıp dönmeyi düşündük. Mesleğimize uygun işlerde çalıştık.” diye konuştu.

Tatil için doğup büyüdüğü memleketine gelen İngiltere Pekünlüler Derneği 2’inci Başkanı Köksal Güney de 30 yılı aşkın Londra’da restoran işlettiğini ifade ederek, “Bizden önce giden büyüklerimizin orada 40-50 yıllık mazisi var. İngiltere’de 5 bin nüfusumuz var. Orada genellikle hep bir arada olamasak da düğünlerde ve cenazelerde, bayramlarda, derneklerimizin organizasyonlarında bir arada oluyoruz.” dedi.

BİZİM İÇİN ÜLKEMİZİN ÇIKARLARI HER ŞEYİN ÖNÜNDEDİR

Güney, her zaman Türkiye’nin çıkarlarını kişisel çıkarlarının önünde tuttuklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Biz kendimizin değil, devletimizin daha güçlü, daha iyi olması için, devletimizin daha ileri gitmesi için uğraşıyoruz. Onun için elimizden gelen bütün gayreti sarfediyoruz. Devletimizin bizden istediği her şeyi yapmaya hazırız. Döviz bozduruyoruz, bozdurmaya da devam edeceğiz. Kişisel çıkarlarımızı değil, tamamen ülkemizin çıkarlarını düşünüyoruz. Bizim için ülkemizin çıkarları her şeyin önündedir. Gurbetçilerimiz devletimizin isteğini yerine getirsinler. Devlet olmazsa biz olmayız.”

71 yaşındaki Mehmet Macit de 49 yıldır Londra’da terzilik yaptığını belirterek, vatan hasretini her zaman derinden hissettiklerini dile getirdi. (HABERLER.COM)