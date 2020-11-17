Eyeden, yeni şarkısı ‘Aslan Gibi’yi Kıbrıs için söyledi

İNGİLTERE’DE doğup büyüyen ve aslen Kıbrıslı Türk olan Deniz Eyeden Apaydınlı, yeni şarkısını bu kez Kuzey Kıbrıs’ın varoluş mücadelesi için söyledi.

İngiltere’nin Coventry şehrinde yaşayan Eyeden, yeni şarkısı ile ilgili Londra Gazete’ye özel açıklamalarda bulundu.

Müziğe olan tutkusunun küçük yaştan itibaren başladığını belirten Eyeden, yeni şarkısı ‘Cyprus On My Mind – Aslan Gibi’ 20 Kasım tüm müzik platformlarda çıkacak ve şarkının klipi 22 Kasım Pazar günü yayınlanacak.

Yeni şarkısı hakkında Londra Gazete’ye konuşan genç ve başarılı sanatçı, şimdiden yeni şarkısı için gelen tepkilerden çok memnun olduğunu dile getirdi. ‘Aslan Gibi’ şarkısını hem hayatta yaşadığı zorluklar hem de 1974’te Kıbrıs’ta yaşanan zor günleri bağlaştırdı.

YENİ ŞARKI ASLAN GİBİ

Yazıp söylediği şarkı ile ilgili Eyeden şu ifadeleri kullandı:

‘‘Yazdığım bu şarkı benim için çok şey ifade ediyor, bu yıl birçok zorluk yaşadım ancak hepsini üstünden gelmeyi başardım. Bu süreçte bana rehberlik eden daha yüksek bir ruh mu yoksa sadece zihinsel gücüm mü bana yardımcı oldu mu bilmiyorum. Ancak bir aslan kalbine sahip olduğuma gerçekten inanıyorum. Şarkının kendisi normal bir işlemdi, o sırada hissettiğim tüm duygularımdan kurtulmam için sadece zihinsel terapiydi. Öte yandan müzik videosu ve fikrimi hayata geçirdikleri için Taran ve Nasa’ya büyük bir teşekkür etmek istiyorum, acımı ve zihinsel dayanıklılığımı sadece hikayemle değil, atalarımın sahip olduğu bir şeyle ifade etmenin bir yoluydu. Klipte büyüklerimiz yaşadığı zorlukları da yansıtmak istedim. 1974’te adada hayatını kaybeden herkese saygı göstermek ve Japonya’dan İrlanda’ya, Amerika’dan Avustralya’ya kadar beni izleyen dünyadaki diğer herkesin başına gelenlere ışık tutmak istedim.’’

‘KUZEY KIBRIS’IN VAROLUŞ MÜCADELESİNE DEĞİNMEK İSTEDİM’

Eyeden, İngiltere’de doğup büyüyen bir genç olmasına rağmen kendisini her daim bir Kıbrıslı Türk olarak hissettiğini belirterek, ‘‘Tarihim ve kökenim benim için her şeydir ve mirasımın sadece bir kısmını en iyi bildiğim sanat formunda paylaşabilirsem ve hayranlarıma hala harika müzikler sunabilirsem, o zaman buradaki işim biter. Benim aklımdaki Kıbrıs, aynı zamanda ‘Aslan Gibi’ olarak da biliniyor, aslan gibi güçlü olan Kuzey Kıbrıs’ın varoluş mücadelesine de değinmek istedim’’ dedi.

EYEDEN CLOTHİNG

25 yaşındaki genç ve yetenekli şarkıcı Eyeden kısa bir sürede büyük başarılara imza attı. Sadece şarkı söylemekle kaldı, söylediği şarkıların sözünü yazdı ve kendi ürün markasını piyasaya sürdü. ‘Eyeden Clothing’ ismindeki markasıyla oldukça ilgi gören genç girişimci, kendi gibi gençlerin her daim hayallerinin peşinde koşmalarını tavsiye etti.

HAYALLERİNİZİN PEŞİNDE KOŞARKEN PROAKTİF OLUN

Eyeden şöyle konuştu: “Ne yapmak istediğinizi keşfedin, ailenizin veya arkadaşlarınızın sizin ne yapmak istediğinizin değil. Hayallerinizin peşinde koşarken reaktif olun. Üniversite gitmek kendimizi kanıtlamak için tek seçeneğimiz değil, bunun dışında kocaman bir hayat var. Psikoloji bölümünden mezun olmama rağmen bunu söylüyorum.