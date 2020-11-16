Alp Mehmet: ‘‘Misafirperverliğimizi kötüye kullanan ve ciddi suçlara karışan insanlar, sınır dışı edilmelidir’’ Birleşik Krallık’ta yaklaşık 4 bin suçlu sınır dışı edilmekten kurtuldu.

RESMİ rakamlara göre, yaklaşık 4 bin yabancı uyruklu suçlu sınır dışı edilmekten kurtuldu ve Birleşik Krallık’a yerleşti. İngiltere hükümetinin bu suçluları geri dönme şansının olmadığına karar verildiği bildirildi.

Son üç yıl içinde, İçişleri Bakanlığı, suçluların ülke dışına atılmasını engelleyen insan hakları kurallarına aykırı düşeceklerine karar verdikten sonra, 3,774 adet davalar kapandı.

Hükümetin Göçmenlik Yasası ile ilgili bir tartışmaya cevaben Lordlar Bakanı Barones Williams tarafından yazılan bir mektupta, suçluların 66’sının kalmalarına izin verildiğini, çünkü bunların çıkarılmasının aile yaşamlarını etkileyeceğini söylüyor.

Diğer 3,170 dava için herhangi bir sebep belirtilmedi. 2017’de 836, 2018’de 750 ve geçen yıl 1,584 vaka söz konusuydu.

İçişleri Bakanlığı kaynakları, muafiyetlerin suçluların sınır dışı etmenin Avrupa Birliği yasaları uyarınca insan haklarını ihlal edeceğini iddia etmelerinden kaynaklanabileceğini söyledi.

Bazıları ayrıca mültecilerle ilgili Cenevre Sözleşmesi kapsamında korunacak ve diğerleri ise Avrupa Vatandaşları olarak topluma ‘gerçek ve mevcut bir tehdit’ oluşturdukları halinde ülkeden sınır dışı edilebilecek.

Kampanyacılar yaptıkları açıklamada, rakamların hükümet tarafından daha güçlü adımlar atılması gerektiğini gösterdiğini belirtti.

Daily Mail’in haberine göre, Kıbrıslı Türk diplomat ve Migration Watch UK başkanı Alp Mehmet şu açıklamayı yaptı:

‘‘Sınır dışı edilmenin önünde, yabancı suçluların ülkeden gönderilmeleri ile ilişkin önleyen veya geciktiren çok fazla engel mevcut. Misafirperverliğimizi kötüye kullanan ve ciddi suçlara karışan insanlar, sınır dışı edilmelidir. Birleşik Krallık halkının güvenliği önce gelmeli ve bunu mümkün kılmak için yasanın değiştirilmesi gerekiyorsa, yapılması gereken budur.’’

Geçtiğimiz hafta, sınır dışı edilmesi planlanan 28 göçmenin, avukatlar tarafından 11 saatlik temyiz başvurularından sonra geri gönderilmelerinin engellendiği ortaya çıktı.

Bunlardan 18’i ilk kez insan hakları talebinde bulunurken, yedisi modern köleliğin kurbanı olduklarını söyledi ve geri kalan üç kişi için adli soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı hesapları, göçmenlik yaptırımı ve vize başvurularının işlenmesi için her yıl yaklaşık 1 milyar pound harcandığını kaydedildi.

Geçen hafta Kraliyet Onayını alan Hükümetin Brexit sonrası Göçmenlik Yasası, puan temelli bir sistem ve AB suçlularının AB dışındakilerle aynı şekilde Birleşik Krallık’tan yasaklanmasına izin veren yeni kuralları içeriyor.

Haziran ayında yapılan bir araştırmaya göre, Birleşik Krallık’ta 9,413 yabancı suçlunun yaşadığı bildirildi.