İngiltere’de günlük vaka sayısı rekor tazeledi

İngiltere’de son 24 saatte 33 bin 470 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

İngiltere’de Covid-19 vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 33 bin 470 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 1 milyon 290 bin 195’e ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 595 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 50 bin 365’e yükseldi. İngiltere’de bugün tespit edilen vakalar ile pandeminin başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılırken, dün ise Covid-19 bağlı 595 can kaybının yaşanması ile 12 Mayıs’tan bu yana en yüksek can kaybı kayıtlara geçmişti.

KARANTİNA SONRASI VAKA SAYISI İKİ KATINA ÇIKTI

Imperial College London liderliğindeki bir araştırmaya göre, İngiltere’de Ekim ayında yeniden ulusal tecritin başlatılmasından bu yana vaka sayısının iki katına çıktığı ve vakalarda keskin bir artış yaşandığı belirtildi.

Imperial College tarafından yapılan araştırmanın Direktörü Paul Elliott, “Enfeksiyonun yaygınlığının yüksek olduğunu gösterdik, bu da insanların enfeksiyonları azaltmaya ve virüsü kontrol etmeye yardımcı olmak için harekete geçme ihtiyacını pekiştirdi” ifadelerini kullandı. Elliot, “Bu önemli veriler, yeni önlemlerin salgının büyümesini engellemede etkili olup olmadığını belirlemek için kritik bir temel olacaktır” dedi.

Araştırma sonuçlarına göre korona virüsün tüm yaş grupları arasında yayılımını sürdürdüğünün belirtilmesi üzerine İngiltere Sağlık bakanlığı çalışma hakkında açıklamada bulunarak, “Salgın, belirli risk altındaki gruplardan daha genelleştirilmiş bir bulaşma modeline doğru ilerledi” ifadelerini kullandı.