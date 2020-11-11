Heathrowâ€™un trafiÄŸi Ekim ayÄ±nda % 82 azaldÄ± – mevcut seyahat yasaÄŸÄ±yla birlikte art arda sekizinci felaket dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ olan KasÄ±m, muhtemelen daha da kÃ¶tÃ¼ olacak.

Uzun mesafeli ve kritik ticaret pazarlarÄ±, HÃ¼kÃ¼metin karantina gerekliliklerini zayÄ±flatmasÄ± nedeniyle en kÃ¶tÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸleri yaÅŸadÄ±. HavalimanÄ±nÄ±n genel kargo hacimleri geÃ§en yÄ±la gÃ¶re% 23 azaldÄ±. Kuzey Amerika BirleÅŸik KrallÄ±kâ€™Ä±n en bÃ¼yÃ¼k ihracat pazarÄ± krizden en Ã§ok etkilenen pazar oldu.Ä°ngiltere’nin havacÄ±lÄ±k endÃ¼strisi, aÅŸÄ±lar gibi sÄ±caklÄ±ÄŸa duyarlÄ±, zaman aÃ§Ä±sÄ±ndan kritik Ã¼rÃ¼nlerin tedarik zinciri iÃ§in Ã§ok Ã¶nemlidir – BirleÅŸik KrallÄ±k’Ä±n farmasÃ¶tik malzemelerinin% 41’i yalnÄ±zca Heathrow Ã¼zerinden ithal edilmektedir.

John Holland-Kaye, CEO, Heathrow

”HÃ¼kÃ¼met’in yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu eylemler sektÃ¶rÃ¼mÃ¼zÃ¼ zayÄ±flatÄ±yor, nihai ekonomik toparlanmayÄ± desteklememizi ve BaÅŸbakan’Ä±n kÃ¼resel Britanya vizyonunu gerÃ§ekleÅŸtirmemizi zorlaÅŸtÄ±rÄ±yor.”

Heathrow, diÄŸer Ã¼lkelere seyahat eden yolculara Oxford LAMP hÄ±zlÄ± COVID-19 testleri sunuyor, ancak bunlar henÃ¼z BirleÅŸik KrallÄ±k varÄ±ÅŸlarÄ± iÃ§in onaylanmadÄ±.

Test rejiminin olmamasÄ±, Ä°ngiliz havalimanlarÄ±nÄ± AB rakipleriyle rekabet edemeyecek duruma getirdi, Ä°ngiliz ve Galler havalimanlarÄ±nda iÅŸletme oranlarÄ±nda indirim saÄŸlamayÄ± reddetmek, zaten zor olan bir durumu kÃ¶tÃ¼leÅŸtirme riskini taÅŸÄ±yor ve KDV’siz alÄ±ÅŸveriÅŸi sona erdirme planlarÄ± bizim Sanayi gelirini dÃ¼ÅŸÃ¼rmekte.

Heathrow CEO’su John Holland-Kaye ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: â€œHavacÄ±lÄ±k, mal ve hizmet ihracatÄ± ve aÅŸÄ± ithalatÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra gelen turizm, Ã¶ÄŸrenciler ve doÄŸrudan yabancÄ± yatÄ±rÄ±m iÃ§in kritik Ã¶nem taÅŸÄ±yan BirleÅŸik KrallÄ±k ekonomisinin can damarÄ±dÄ±r. HÃ¼kÃ¼met eylemlerinin olmamasÄ± sektÃ¶rÃ¼mÃ¼zÃ¼ zayÄ±flatÄ±yor ve nihai ekonomik toparlanmayÄ± desteklememizi zorlaÅŸtÄ±rÄ±yor ve BaÅŸbakan’Ä±n kÃ¼resel Britanya vizyonunu gerÃ§ekleÅŸtirmeye yardÄ±mcÄ± olmamÄ±zÄ± zorlaÅŸtÄ±rÄ±yor.