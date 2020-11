“Sokağa çıkma yasası doğru ama geç alınmış bir karar”

GEÇTİĞİMİZ hafta sonu, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede 5 Kasım tarihinden 2 Aralık’a kadar sürecek olan 1 aylık ulusal çapta sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu. İngiltere’de artan koronavirüs vakaları nedeniyle 5 Kasım Perşembe gününden itibaren 4 haftalık bir ulusal sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. Johnson, Avrupa’nın büyük bir bölümünde olduğu gibi İngiltere’de de ulusal kısıtlamaların yeniden uygulanması gerektiğini aktarırken, “Harekete geçmezsek, bu ülkede ölüm vakalarının birkaç bin rakamlarla arttığını görebiliriz” demişti.

5 Kasım’dan itibaren vatandaşların eğitim, çalışma, egzersiz, temel ihtiyaçlar ve tıbbi nedenler dışında dışarı çıkmaması gerektiğine vurgu yapan Johnson, perakende mağazaları ile paket servis yapmayan bar, restoran, eğlence merkezleri gibi işletmelerin kapalı kalması gerektiğini belirtti. Johnson, hükümetin verdiği maaş desteği programının Aralık ayına kadar uzatıldığını açıklamıştı.

Covid-19 vakalarının Noel dönemine kadar azalması umduğu ile alınan sokağa çıkma yasası, birçok sektörü ciddi anlamda olumsuz yönde etkilemeye devam edecek. İşsizlik oranı ve işyerlerinin kapanması hızlıca artıyor.

Bu hafta Londra Gazete olarak İngiltere’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşların Başkanları ile 4 haftalık sokağa çıkma yasasının etkilerini değerlendirdik. Birbirinden ilginç yorum ve cevaplar aldığımız röportajımızda, yetkililerin almış olduğu karar için geç kaldığı vurgulandı.

Ertuğrul Mehmet

İngiltere hükümeti tarafından alınan bu karar aslında biraz geç kalınmış bir karar. Ancak hükümeti de anlamak gerekiyor. Bir taraftan ekonomiye canlandırmaya ve ayakta tutmaya çalışırken, öteki yandan daha fazla zarar görülmesin diye mücadele ediyor. Ekonomi daha fazla zarar görmesin diye koronavirüs ile mücadele kapsamında alınması gereken tedbirler gecikti. Yetkililer tarafından alınan bu karar aslında bir ay önce alınması gerekiyordu, daha erken tedbirlerle daha iyi sonuçlar elde edilebilirdi. Bu salgın, insan sağlığı ile birlikte ekonomiyi de oldukça etkiliyor. Örneğin, ev sahipleri ve kiracılar çok etkilendi bu süreçte. İşsizlik oranının artması ile birlikte kiracılar kiralarını ödeyemiyor ve birçoğu İngiltere’yi terk edip memleketine dönmeyi tercih ediyor. Bu süreçte iş bulma ihtimali çok düşük. Öte yandan, restoranlar ve kafeler bu durumda ciddi bir şekilde etkilendi. Çoğu hiç açılmamak üzere kapanacak. Aynı zamanda toplum üyeleri, gençler ve aileler de çok etkilendi bu süreçte, özellikle psikolojik açıdan. Aile içi şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanma davalarından ciddi bir artış kaydedildi pandemi döneminde. Ancak hızlı arttan vakaların önüne geçmek için hükümet bir şekilde tedbir almak zorunda. Kıbrıs Türk Dernekleri Konsey’i olarak tüm halkımıza çağrımızdır, lütfen kurallara uyalım ve kendimizle birlikte hepimizin sağlığı için adım atalım. Gerekli olmadığı sürece dışarıya çıkmayın. Birbirimize moral vermek amacıyla en azından telefoniyen temas kurmaya çalışalım, özellikle dışarıya çıkamayan büyüklerimizi arayıp hatır soralım. Bu zor günleri dayanışma ile yeneceğiz.

Yakup Gökçe

İngiltere hükümeti alınan karar daha önce alınması gerekiyordu, virüsün hızlıca yayılmasına müsaade eden yetkililer şu an temel ihtiyaçlar dışında 1 ay süreyle sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bu kesinlikle geç alınmış bir karar ve Türkiye’nin izlediği yol izlenseydi eğer daha farklı sonuçlar olabilirdi şu an. Bu kapanma süreci elbette herkesi etkileyecek, bizler İngiltere Pekünlüler Derneği olarak da bu sürecin etkisini yaşayacağız. Örneğin dernek binamızda bulunan lokantamız kapalı olmak zorunda kalacak, derneğin giderleri devam ederken gelirleri azalacak. Bu salgın dolayısıyla millet endişeli ve virüsün ne zaman biteceğini sorguluyor. Çünkü herkes ekonomik, sosyal ve ruh sağlığı açısından zorluklar yaşıyor. Koronavirüs uzun bir süre aramızda olmayı devam edecek gibi görünüyor. Dernek olarak vatandaşlarımıza sürekli güncel duyurular yapıyoruz ve elimizden gelen tüm yardımları ihtiyaçlı ailelere ve toplum üyelerine ulaştırıyoruz. Yardımlarımızı sadece İngiltere’de yaşayanlar için değil, aynı zamanda Türkiye’de bulunan vatandaşlarımız için de yardım eli uzatıyoruz. Pandemiden dolayı dernek olarak hedeflediğimizi projeleri hayata geçiremedik, en az 6 faaliyet belirlemiştik ancak mevcut koşullardan dolayı gerçekleştiremedik. Buna rağmen, yardım eli uzatmaya devam ediyoruz.

Ümit Çıkıkçıoğlu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ekonomik açıdan birçok sektöre büyük yara verirken, futbolunda etkilendiğini söyleyebilirim. Londra Türk Masterleri olarak açlarımıza Eylül ayından itibaren geri dönüş yapmıştık ancak Birleşik Krallık’ta vaka sayısının 1 milyonu aşmasından dolayı 4 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağa doğru ama geç alınmış bir karar. Önümüzdeki bir ay boyunca maçlar oynanmayacak ancak herkesi yine de kurallar çerçevesinde egzersiz yapmasını tavsiye ederiz. Koronavirüs salgın sürecini en az hasarlar atlatmak için tedbirlere uyararak kendimizi meşgul tutabiliriz. Ekonomik anlamda ise birçok sektör etkilenmiş olabilir, lakin inşaat sektörü bu süreçten olumsuz yönde etkilenmedi tam aksine bu kadar yoğunluk yaşanmadı. Tek sorun malzeme fiyatların artması bu da Brexit sürecinden de kaynaklanıyor. Hükümet tarafından şu an alınan karar ise muhtemelen Noel’i kurtarmak için alındı, herkes Noel’i kutlayabilsin diye şimdiden önlemler alınmaya başladı.

Aydın Hassan

İngiltere’de uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ile okullar dışındaki tüm sektörlerin bir ay boyunca kapanması mantık dışı bir karar. Her yer kapalı ancak okullar açık olacak. Virüsün yine yayılma olasılığı çok yüksek, çocuklar okulda bu virüse yakalayıp hanesine getirebilir. Okullarda zaten öğrenciler arasında vaka sayısında bir artış kaydedildi. Bu süreçte okullarda kapalı olmalıdır. Böylesi kısıtlamalar için İngiltere hükümeti geç kaldı, gerekli tedbirler almayan hükümet şimdi de Noel için her yeri kapatmayı tercih ediyor. Londra Yardım Melekleri olarak her daim gündemin takipçisi olarak üyelerimize bilgi akışı sağlıyoruz, yüz yüze temas olmasa da yaşlı ve ihtiyaçlı üyelerimize bir şekilde ulaşıyoruz. Dilerim en kısa zamanda bir çare bulunur ve hepimiz arzuladığımız hayata geri döneriz.