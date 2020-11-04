Metin Harper: “Gençlerimiz için daha güzel yarınlar yaratmak için el birliğiyle çalışacağız”

Koronavirüs salgının tüm dünyada pik yaptığı Mart ayından itibaren, Birleşik Krallık’ta bulunan öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlarının virüsle mücadelesi için adeta seferber olan İngiltere Eğitim ve Kültür Ataşesi Metin Harper, İngiltere’deki Türk dil okulları ve üniversite öğrenciler ilgili son durumu Londra Gazete’ye anlattı.

Özellikle Mart ve Nisan aylarında İngiltere’den Kuzey Kıbrıs’a düzenlenen charter uçuş seferler için üniversite öğrencileri ve vatandaşlar için oldukça yardımcı olan ve sürekli bilgi akışı sağlayan Metin Harper, İngiltere’nin ikinci kez ülke çapında karantinaya alınması ile ilişkin okulların ve öğrencilerin nasıl etkilendiğini yorumladı.

Koronavirüs salgınından dolayı uzaktan eğitime geçen Türk dil okulları ile ilgili Londra Gazete’ye önemli açıklamalarda bulunan Harper şöyle konuştu:

“Tüm dünyaya etkisini sürdüren yeni tıp koronavirüs salgınından dolayı eğitim de burada nasibini aldı ve dolayısıyla Türk dil okullarımız virüs salgınından dolayı etkilenerek online eğitime geçmek zorunda kaldı. Burada bize web tv ücretsiz eğitim hakkı sağlayarak online eğitim programları ile ilgili öğretmenlerimize ve yöneticilerimize hizmet içi kurslar verildi. Bunun üzerinden online eğitime çok kısa bir süre sonra başladık, online eğitim sürecinin öğrenilmesi ve öğretmenlerin uygulaması açısından hiçbir sıkıntı yaşanmadı.

OKULLARIMIZDA ÖĞRENCİLER SAYISINDA ARTIŞ YAŞANDI

Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen öğretmenlerimiz bir anda buna adapte olarak bu sistemi kullanmaya başladılar. Bizler online eğitimi tabii ki yüz yüze eğitimin önüne geçecek şekilde düşünmedik. Ancak şu anda yaşadığımız süreçte şartlar bunu getirdiği için, bunu en çok hangi şekilde maksimize edebiliriz diye çalıştık ve bunun beraberinde bir takım gerçekler ortaya çıkardık. Şöyle ki, normal şartlarda başka aktivitelere dâhil olup ve okullara katılamayan veya çok uzakta yaşayan öğrenciler, online eğitiminin daha ulaşılabilir olmasından dolayı katılmalarını ve sürece onlarında eklenmesini istedik. Bu yönde gördük ki bazı okullarımızda öğrenciler sayısında artış yaşandı.

Online eğitim – yüz yüze eğitim kadar etkili olamasa da, mevcut koşullarda dünyanın her yerinde ve özellikle üniversitelerde bu şekilde devam diyor. Önce sağlık diyerek, eğitimde yapabileceğimiz en etkili online eğitim süreçlerini öğretmen arkadaşlarımız büyük bir merak ve ilgili ile gerçekleştiriyor. Bununla birlikte resmi günlerde çok hoş bir şekilde sosyal medya aracılığıyla kutlanmaya devam etti.”

ÖĞRENCİLERİN DİĞER SORUNU İSE BREXİT SÜRECİ

Kuzey Kıbrıs’tan eğitim amaçlı İngiltere’ye gelen üniversite öğrenciler ne tür zorluklar yaşadığı sorusunu cevaplayan Harper, Brexit ve okul harçları konusuna değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Kuzey Kıbrıs’tan eğitim amaçlı İngiltere’ye gelen üniversite öğrencileri duyarlı ve dikkatli bir şekilde tüm kurallara uyup kendi önlemlerini alıyorlar. Koronavirüs salgınından dolayı en çok öğrenciler oldukça etkilendi ve farklı zorluklar yaşadı. Covid-19 ile birlikte bu öğrencilerin diğer sorunu ise Brexit süreci. Buradaki yaklaşık bin’e yakın öğrenci sayımızın ciddi bir şekilde etkilenecek ve sayımızda düşüş yaşanacak. Öğrencilerimize yapılan bir diğer haksızlık daha var; online eğitim olmasına rağmen büyük bir çoğunluk, yüzde 85 civarı öğrenciler KKTC’den derslerini online takip ettikleri halde ve yurt gibi barınma merkezlerini kullanmamalarına rağmen yıllık tüm ücretleri ellerinden alınması hepimiz için çok üzücü. İngiltere üniversite harçları için tam parayı alıyor ama verdiği hizmet aynı kalitede mümkün değil.

ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK VE YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Üniversiteli öğrencilerimiz için bireysel bir takım sıkıntılar olabiliyor. Koronavirüs süreci içerisinde mesela, pasaport veya ulaşım sorunu olanlar veya karantinada neler yapılabilir sorusu ile ilişkin öğrencilerimizi sürekli bilgilendirmeye çalıştık. Karantina sürecinin oluşturduğu panik havası ile bağlantılı olarak Kuzey Kıbrıs’taki aileler oldukça endişeleniyor. Öğrencilerimize her konuda destek olup takip ediyoruz ve elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz.”

DEVLETİMİZ BİZE DESTEK ÇIKARSA…

Harper, bu zor dönemde sadece öğrencilerin olumsuz yönde etkilenmediğini ve KKTC’den gelen öğretmenlerinde çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirtti. Harper şu açıklamayı yaptı:

“Kuzey Kıbrıs’tan buraya gelen öğretmenlerin bir takım sıkıntılar yaşıyor burada, almış oldukları maaş, gelir ve gider olarak bakıldığı zaman ve İngiltere’de kira ücretlerin ne kadar yüksek olduğu dikkate alındığı zaman. Aldıkları maaş kira ve masraflara gidiyor, görevin de iki yıl olmasından dolayı ayrı bir sıkıntı var. Ancak harcamalarla ilgili şunu söyleyebiliriz ki, normalde KKTC Dışişleri Bakanlığına bağlı, ‘Dış Misyon Şefliklerinde’ görevli olan vatandaşlarımızın kullanmış oldukları bazı haklar vardır. Mesela, onların kira katkı payı olabilir. Dolayısıyla buradaki öğretmenlerimiz ve benim de bir ataşe olarak kira katkı payı alarak en azından giderler konusunda devletimiz bize destek çıkarsa biraz daha rahat yaşam sürme şansına sahip olacağımızı düşünüyorum. Öğretmenlerimiz iki yıllık göreve gelirken, birinci yılında zaten adaptasyon süreci yaşıyor, motivasyonunuzun en yüksek yere gelebileceği ikinci yılınızda görevini bitiyor. Başarılı olan öğretmenler için daha uzun vadeli bir hizmet şansı sunulabilir.”

BU ÇOCUKLARIN TÜRKÇE ÖĞRENMESİ ARTTI BİR PUAN OLACAK

Son olarak Harper İngiltere’deki toplum üyelerine ve ailelere çağrıda bulunarak Türkçe’nin önemini vurguladı ve Londra Gazete ile ileriye dönük projeleri hakkında bilgi verdi.

“Türk dil okulları ile ilgi özellikle ailelere çağrımız şudur, okullarımıza çocuklarımızı yönlendirelim ve Türkçeyi öğretelim. Bir gün göreceksiniz ki, İngilizce ile birlikte bu çocukların Türkçe öğrenmesi arttı bir puan olacak. Bu nedenle Türkçe GCSE ve A-Level gençlerimiz için çok önemli. Hem sosyal hem de akademik anlamda kendilerini Türkçe ’de geliştirmeleri kaçınılmazdır.

İleriki dönemlere yönelik hayata geçirmek istediğimiz çeşitli projelerimiz vardı lakin koronavirüs salgınından dolayı bu pek de mümkün olmadı. Göreve başladığımız dönem koronavirüs ile ilişkin sorunları karşımızda bulunca bunların üzerinden hareket etmeye başladık. Özellikle üniversite öğrencilerin buradaki Kıbrıslı Türk iş insanları ile bir araya getirip staj imkânları veya farklı fırsatlar sunmayı hedefliyoruz. Bir başka projemiz ise özellikle iş, sanat, spor ve kültür alanlarında başarılı olmuş olan vatandaşlarımızı KKTC’ye tanıtmayı ümit ediyoruz.

BİRLİK, BERABERLİK VE DAYANIŞMA

Burada vatandaşlarımızın faydasına sosyal sportif kültürel ve sağlık alanlarında birbiriyle yarışan derneklerimiz var, hepsi çok etkin ve çalışkan, üzerinde durdukları çalışmalar ise çok önemli. Birlik, beraberlik ve dayanışma çerçevesinde adım atarsak birçok toplumsal başarıya imza atabiliriz. Ben aslında İngiltere’ye geldim ama hiçbir yabancılık çekmedim, kendimi KKTC’de hissediyorum. Gençlerimiz için daha güzel yarınlar yaratmak için el birliğiyle çalışacağımıza inanıyorum.”