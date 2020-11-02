Day-Mer, Corbyn’e destek mesajı verdi

9 hours önce
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İngiltere’de ana muhalefet İşçi Partisi’nin eski lideri Jeremy Corbyn’in, parti içinde Yahudi düşmanlığı ile ilgili yürütülen bir soruşturmada, lider olduğu dönemde partinin “hukuksuz ayrımcılık ve taciz olaylarından sorumlu tutulması” ardından yaptığı açıklama üzerine parti üyeliği askıya alındı. Türk-Kürt Dayanışma Derneği (DAY-MER), yayınladığı yazılı açıklamayla, Corbyn’nin üyeliğinin askıya alınmasına tepki gösterdi.

DAY-MER’in açıklamasında Jeremy Corbyn’in tüm hayatının ırkçılığa karşı mücadele ile geçtiği vurgulanarak,şu açıklama yapıldı:

“Tüm hayatı boyunca ırkçılığa karşı mücadele eden Jeremy Corbyn’e yönelik, antisemitizm suçlamasını ve bu suçlama bahanesiyle başlatılan politik saldırı ve girişimleri kınıyoruz. Corbyn, Birleşik Krallık’ta yaşayan Türk ve Kürt göçmen emekçilerle en fazla iletişimi ve ilişkisi olan milletvekilidir. Islington milletvekili olan Corbyn, sadece kendi seçim bölgesinde yer alan Türk ve Kürt emekçilerinin değil, kapısını çalan her kesin oturum, konut, göçmenlik sorunlarına elinden geldiğince yardımcı ve destek olmaya çalışmıştır. Yıllarca İngiltere Savaş Karşıtı Koalisyonu’nun başkanlığını da yapan Corbyn’i en çok ırkçı saldırılara karşı verdiği mücadele ve dayanışması ile tanıyoruz.

Türkiye halklarıyla her zaman dayanışma içinde olan Jeremy ile bizlerde dayanışma içinde olacağız. İyi ve kötü günümüzde bizleri yalnız bırakmayan, ırkçılığa, ayrımcılığa, kemer sıkma politikalarına, özelleştirmelere, savaş ve işgallere karşı bizimle birlikte yürüyen, Jeremy Corbyn’in yanında olmaya devam edeceğiz.”

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