Londra Başkonsolusu Atahan’nın Cumhuriyet Bayramı mesajı

7 hours önce
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Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan, 29 Ekim Cumhuriyet bayramı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkonsolos Bekir Utku Atahan’nın mesajı şöyle:

“Birleşik Krallık’ta yaşayan saygıdeğer vatandaşlarımız,

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde, Kurtuluş Savaşımızın kahraman komutanları, askerleri ve tüm milletimiz tarafından büyük bir özveri ve azimle yürütülen mücadelenin sonucunda 29 Ekim 1923’te kurulan Cumhuriyetimizin 97. yıldönümünü gururla kutluyoruz.
Bu anlamlı günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçen ve vatanımızın bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin hatıraları önünde saygıyla ve şükranla eğiliyoruz.Bu vesileyle, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, saygılarımı sunuyorum.”
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