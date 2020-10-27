DAYMER: “Parlamento çocukları açlığa mahkum etti”

KORONAVİRÜS salgını başladığı günlerde, İngiltere hükümetinin yardıma muhtaç öğrencilere yardım kampanyasını durdurma kararını tersine çeviren Marcus Rashford’un, Noel tatilinde de ücretsiz yemek desteğinin sürdürülmesi teklifi mecliste reddedildi. Ancak sosyal medyayı devreye sokan İngiliz futbolcu, ülkeyi yeniden ayaklandırdı.

İNGİLTERE, Londra’da faaliyetlerini sürdüren Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma merkezi (DAY-MER), kampanyaya destek belirterek, “salgın döneminde sermayeye çuval çuval para dağıtan hükümetin çocukları açlığa mahkum etmesini kınıyoruz” dedi.

24 Ekim Cumartesi günü Başbakanlık konutu önünde gerçekleşen protestoya katılan Day-Mer, şu açıklamayı yaptı:

“Manchester United’ın genç oyuncusu Marcus Rashford ile birlikte sendika ve politikacıların yürüttüğü ‘okul tatillerinde fakir çocuklara ücretsiz yemek verilmesi’ kampanyası Muhafazakar Parti tarafından reddedildi. İşçi Partisi’nin sunduğu önergeyi 21 Ekim günü görüşen milletvekileri, günün sonunda yaptıkları oylamada, 1.4 milyon çocuğun aç yatağa gitmesine onay verdiler. İktidardaki Muhafazakar Partili 322 milletvekilinin oyu ile tatillerde çocuklara yemek verme talebi kabul edilmedi.

Salgın döneminde, kesenin ağzını patronlara sonuna kadar açarak 540 milyar sterlin dağıtan hükümet, fakir çocuklara bir kaç milyon ayırmayı çok gördü. Salgına rağmen en zengin 500 kişinin gelirinin rekor düzeyde arttığı İngiltere’de emekleri ile geçinen, emeğinin karşılığını alamayan işçi ve emekçilerin çocuklarına bir öğün çok görüldü. Sadece okulların tatil dönemlerini kapsayan ücretsiz öğün desteğini reddeden muhafazakarlar, şimdiye kadar yaptıkları destek paketlerinin zorunluluktan kaynaklandığını ve sermayenin temsilcileri olduklarını bir kez daha gösterdiler.

Dar gelirli ailelerin yararlanığı ücretsiz okul yemeği’nin tatillerde de devam etmesi için kampanya yürüten Manchester United’ın genç oyuncusu Marcus Rashford karara tepkisini; çocukların aç yatağa gitmemesi ve fakirlikten kurtulması için kampanya yürütmeye ve mücadele etmeye devam edeceğini açıklayarak gösterdi. Sendikalar ve kampanya grupları ise kampanyayı sahiplenerek bu çalışmaya dahil oldu.

DAY-MER olarak, salgın döneminde sermayeye çuval çuval para dağıtan hükümetin çocukları açlığa mahkum etmesini kınıyor, başta üyelerimiz olmak üzere tüm halkımızı bu kampanyaya katılmaya çağırıyoruz. Kampanya gruplarının, sendikaların ve okul yönetimlerinin çocukların aç yatmaması için yürüttüğü kampanyaya destek verelim. Muhafazakar Hükümet’in aldığı kararı protesto etmek için 24 Ekim Cumartesi günü başbakanlık konutu önünde bir protesto gerçekletiriliyor. Fiziksel mesafe ve hijyen kurallarına uyularak gerçekleştirilecek bu protestoya katılarak, bir milyon 400 bin çocuğu ilgilendiren bu karara tepkimizi birlikte gösterelim.”