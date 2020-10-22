Fatma Kaşıkcı’nın naaşı için bağış kampanyası başlatıldı

12 hours önce
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Kuzey Kıbrıs’ta 18 Eylül Pazar akşamı meydana gelen trafik kaza sonucunda hayatını kaybeden 24 yaşındaki Fatma Kaşıkcı için bağış kampanyası başlatıldı.

Kuzey Kıbrıs, Lefkoşa – Gazimağusa Anayolunun birinci kilometresinde, 18 Eylül Pazar akşamı İngiltere saati 21.00 sıralarında meydana gelen trafik kaza sonucunda 24 yaşındaki Fatma Kaşıkcı hayatını kaybetmişti.

Kaza sonucu iki çocuk annesi Fatma Kaşıkçı olay yerinde yaşamını yitirdi.

Londra’da yaşayan Fatma Kaşıkcı, yönetimindeki NS 140 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Hocaoğlu Petrol yakınlarında yolun solundan çıkıp beton elektrik trafosuna çarpmıştı.

Fatma Kaşıkçı’nın yakınları ‘justgiving.com’ sitesi üzerinden, Kaşıkcı’nın cenazesi İngiltere’ye getirilmesi için bağış kampanyası başlattı.

Bağış kampanyası ile ilişkin şu açıklama yapıldı: ‘Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Fatma Kaşıkcı’nın naaşını Kuzey Kıbrıs’tan, İngiltere’ye getirip üzülünce defnetmek için yardım topluyoruz.

Bağış kampanyasına destek olmak için linke tıklayınız: https://www.justgiving.com/crowdfunding/fatma-kasikci?fbclid=IwAR2R31jMxM_6voUqY8IOGRUHPJoOBYa6Tbpk97248Hldpk2iUc8OijVrM1I

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