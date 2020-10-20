“10. Alevi Festivali online olarak gerçekleştirip, sesimizi tüm dünyaya duyurmaya karar verdik”

SON 9 yıldır Londra’nın merkezinde, dünyanın ilk Alevi Festivali’ni İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM), Covid -19 salgını sebebiyle 10. Alevi Festivali’ni online olarak 14 ve 15 Kasım’da gerçekleştiriyor.

İAKM tarafından paylaşılan bilgiye göre, bu yıl online olarak yayınlanacak festivalde çok sayıda değerli sanatçı, akademisyen, gazeteci, yazar ve siyasetçi konuk olacak ve Alevilerin dünyanın evrensel değerlerine uygun düşünce ve eylem dünyasına katkı sunacağı belirtildi.

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Başkanı Zeynel Akdoğan gönülleri birlemeye ve tüm canları Alevi festivaline destek olmaya davet ederek şu ifadeleri kullandı:

‘TÜM DÜNYAYA DUYURMAYA KARAR VERDİK’

“İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi olarak 9 yıldır Londra’nın merkezinde Alevi festivali gerçekleştiriyoruz. Bu yıl yeni tıp koronavirüs salgını sebebiyle, 10’uncu Alevi Festivalini online olarak gerçekleştirip, sesimizi tüm dünyaya duyurmaya karar verdik. Britanya’daki örgütlüğümüzün parçaları olarak cemevimizlere, Türkiye ve Avrupa’daki Alevi kurumlarımıza da destekleri için teşekkür ederiz. Bu projeyi hayata geçirmemiz için desteklerini esirgemeyen iş adamlarımıza, sponsor olan tüm işletmelere şimdiden şahsım adına ve Cemevimiz adına teşekkür ederim.

‘GELİN GÖNÜLLERİ BİRLEYELİM’

Hep birlikte şekillendireceğimiz eşitlik, barış, sevgi, kardeşlik ve adalet dolu bir gelecek için, kadına şiddetine ve cinayetlerine karşı çıkmak içim tüm canlarımızı 14 ve 15 Kasım tarihlerinde sesimizi hep beraber duyurmaya davet ediyoruz. Dünyanın neresinde olursak olalım, eşitlik, adalet, kardeşlik, sevgi ve barış inisiyatifi ile gerçekleşecek bu tarz projelerin çoğalmasını diliyor, festivalimizi desteklemenizi bekliyoruz. Gelin gönülleri birleyelim. Festivalimizi Facebook, Youtube ve İnstagram üzerinden takip edelim. Aşk ile canlar.”

Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil, teması ‘Adalet ve Kadın’ olan 10.Alevi Festivali ile ilişkin Aleviliğin kadının üzerine oluşturulan bir inanç sistemi olduğunu vurgulayarak, şu açıklamayı yaptı:

‘FESTİVALİMİZ GERÇEKTEN TARİHE BİR NOT OLARAK DÜŞECEK’

“Online Alevi Festivali adeta dünyanın Covid-19 salgını ile sınav verdiği bir süreçte hayat buluyor. İngiltere Alevi Merkezi ve Cemevi yönetiminin girişimi ve cesareti ile ve medya ekiplerimizin can verdiği bu online festival projemiz hayata geçiyor. Dijital platformda gerçekleşecek olan festivalimiz gerçekten tarihe bir not olarak düşecek. Cümle canlar bu tarihi, bu süreci, Alevilerin nasıl mücadele ettiğini, geçmişten geleceğe nasıl köprüler kurduklarını, bu festivalimiz sayesinde görecekler. Buraya bütün canlar, sanatçılar, akademisyen ve emek veren tüm canlara tekrar teşekkür ediyorum.

‘KADIN OLMADAN HİÇBİR KURUMUMUZ OLMAZ’

Alevilik de adalet, hak ve hakkın insanda tecellisi önemli. Kadının yeri Alevilikte yeri kadimden bu yana çok belirgin ve kadının üzerine gerçekten oluşturulan bir inanç sistemi söz konusu. Kadın olmadan hiçbir kurumumuz olmaz, dünya olmaz, yaşam olmaz, yenilik ve umutlar olmaz. Kadının ve adaletin bir araya geldiği bu festival, cümle canlara, geçmişi geleceğe bağlayacak olan çocuklarımıza ve gençlerimize bir köprü nitelendiğinde oluşacak adeta. Bu süreçte böyle bir projeye emek veren ve katkı sunan her bir canımıza teşekkür ederiz.”