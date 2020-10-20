Mesut Özil SMA hastası Metehan Fidan’ın ailesiyle buluştu

SPINAL Musküler Atrofi hastası 11 aylık Metehan Fidan için sosyal medya hesabından yardım talebinde bulunan Mesut Özil, minik Metehan’ın ailesiyle bir araya geldi.

İngiltere Premier League ekibi Arsenal’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil geçtiğimiz günlerde yardım talebinde bulunduğu Metehan Fidan’in ailesiyle buluştu.

YARDIM TALEBİNDE BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından paylaşım yapan Mesut Özil, “Twitter’daki ulaşım gücümü Metehan için kullanmak istiyorum. Metehan’a SMA teşhisi konuldu. Yardımlarınızla onu hep beraber kurtarabiliriz” ifadelerini kullanmıştı.

.Ekim 2019’da doğan Metehan, sağlığına geri kavuşması için 2 milyon 100 bin dolarlık ‘Zolgensma’ adlı tedaviye ihtiyaç duyuyor.

Minik Metehan’ın ailesi bu ücreti karşılamak için ‘www.metehansmajourney.co.uk’ internet sitesi üzerinden yardımseverlerin desteklerini bekliyor.