Okan Baysan KKTC bayrağını dalgalandırmaya devam ediyor

‘Bridges of London Virtual Run’, 18 Ekim Pazar günü sanal olarak gerçekleşti. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı, birçok koşu ve spor etkinlikleri iptal edilmişti.

Hiçbir koşucunun sağlığını riske atmamak adına ve Covid-19 kısıtlamaları çerçevesinde, ‘Bridges of London’ ismiyle sanal maraton düzenlendi. Önemli koşuda KKTC’nin gururu Okan Baysan da yerini alarak, ülkesini temsil etti.

Fahri Milli koşucumuz Okan Baysan, sanal koşunun ardından Londra Gazete’ye özel açıklamalarda bulunarak, etkinlik hakkında bilgi verdi.

Baysan şu açıklamayı yaptı:

“Dünyanın neresinde olursanız olun, kaydınızı yaptırıp bu koşularda yer alabilirsiniz veya yaşadığınız bölgelerde koşulara katılabilirsiniz. İşte sanal koşulardan bir tanesi de 18 Ekim 2020 pazar günü ‘Bridges of London’ ismi altında başarılı bir planlama ile gerçekleştirildi.

SOSYAL MESAFEYİ DE KORUYARAK BAŞARIYLA TAMAMLADI

Batı Londra’da, birlikte spor yaptığım arkadaşları da teşvik ederek katıldığımız bu sanal koşuya sabah 10:00’da başladık. Toplam 16 koşucudan oluşan ekipte İngiltere, Kuzey Kıbrıs, İtalya, Hindistan, Litvanya, Ukrayna, İrlanda, ve Tanzanya’yı temsil eden arkadaşlar 21km, 10km ve 5km parkurlarında koşularını, sosyal mesafeyi de koruyarak başarıyla tamamladı. Ben de 10km’lik parkuru 53 dakikada tamamlarken aynı parkuru koşan arkadaşlar arasında ikinci sırada yer aldım. İrlanda’yı temsil eden arkadaş, parkuru 48 dakikada tamamlayarak ekipte birinci sırada koşuyu bitirdi.

NEW YORK VE ROMA’DA SANAL KOŞU

24 Ekim’de Moskova, 1 Kasım’da New York, ve 8 Kasım’da Roma 10km sanal koşularında yer alarak bu yıl ki programı tamamlamayı planlarken, koşabilen ve spor yapmayı seven herkesi bu sanal koşularda yer almaya davet ediyorum. Pandemi ile geçirdiğimiz bu kritik günlerde sağlam kafa sağlam vücutta bulunur düşüncesiyle daha sağlıklı günleri yaşamak hepimizin elindedir.”