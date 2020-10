İngiltere’de faaliyet gösteren Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği (KTDD) ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Londra Dayanışma Derneği, 18 Ekim Pazar günü Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleşecek olan ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilişkin ortak bildiri yayınlandı.

İki kurum tarafından, ‘Toplumumuza ortak çağrımızdır’ başlığıyla paylaşılan bildiri, seçimlerde bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı için destek çağrısında bulundu.

KTDD ve CTP Londra Dayanışma Derneği şu açıklamayı paylaştı:

“İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin ilerici yurtsever örgütleri olarak, Kıbrıs’ta 18 Ekim Pazar günü yapılacak Toplum Liderliği/Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yaşanmakta olanları dikkatle izliyoruz. Ankara’nın, Kıbrıs’ın kuzeyinde Kıbrıs Türk Toplumunun gerçekleştireceği seçimlerde adeta kendi adayı haline getirmekte sakınca görmediği bir adayı, Kıbrıslı Türklere zorla dayatarak seçtirmek için, toplumumuz iradesine yönelik tırmandırdığı müdahaleler, baskılar ve tehditler kabul edilemezdir.

Yıllardır devam eden Kıbrıs Türk Toplumunu ada üzerinde yok sayma siyasetinin bir sonucu olan, Kıbrıs’ta Federal Kıbrıs çözüm ve barış arayışlarının önüne geriye dönüşü olamayacak biçimde set çekmeyi amaçlayan, Ankara’dan Erdogan-AKP iktidarının, en başta Ersin Tatar olmak üzere yerli işbirlikçileri ile koordine içinde, toplumsal irademize karşı yürüttüğü müdahaleleri, şantaj ve saldırıları şiddetle kınıyoruz.

Ankara yönetimini, Kıbrıs’taki seçime yönelik yürüttüğü tüm müdahalelere bir an önce son vermeye ve Kıbrıslı Türklerin Toplumsal iradesine, ada üzerindeki varlığına, haklarına saygı göstermeye çağırıyoruz.

Kıbrıs Türk Toplumunun, her çağdaş toplum gibi, özgür iradesi ile kendi kendini yönetme hakkini elde etme yolundaki kararlılığını İngiltere’de yaşam süren Kıbrıslı Türkler olarak gururla selamlıyoruz. Yurttaşlarımıza, Pazar gün seçime katılımı artırarak, tüm agır baskılara rağmen, toplumsal geleceğimiz, federal Kıbrıs ve barış için, Cumhurbaşkanı/Toplum Liderimiz Mustafa Akıncı’yı yeniden seçmenin, oy vermenin her Kıbrıslı Türk, her toplum bireyi için kaçınılmaz olarak bir yurttaşlık görevi haline geldigini ısrarla vurgulamayı, seçime saatler kala bir kez daha hatırlatmayı toplumumuza karşı sorumluluğumuz olarak görüyoruz.”