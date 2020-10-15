Londralılar koronavirüs kısıtlamaları hakkında konuştu: “Hükümetin aldığı kararlar ciddi bir çelişki belirtiyor”

İNGİLTERE’DE Başbakan Boris Johnson’ın yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının ‘tehlikeli bir dönüm noktasına ulaştığı’ gerekçesiyle aldığı kısıtlamalar kapsamında ülkede 24 Eylül’de yürürlüğe giren önlemler kapsamında, tüm bar ve restoranlar sadece masalara hizmet vermeye ve saat 22.00’den sonra kapanmaya başlamıştı.

Perakende mağazaları, taksiler ve konaklama sektöründeki mekânlarda da maske takmanın zorunlu hale geldiği ülkede, düğünlere katılacak kişi sayısı da 30’dan 15’e düşürülmüştü. İngiltere, artan vakalar karşısında 14 Eylül’den itibaren 6’dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmış, stadyumların 1 Ekim’de kısmen açılmasına ilişkin plan da rafa kaldırılmıştı. Önlemler kapsamında ayrıca maske takmama veya 6 kişi kuralına uymamanın cezası 2 kat artırılarak 200 pound’a çıkarılmıştı.

Londra Gazete olarak bu hafta koronavirüs sürecini ve yetkililer tarafından alınan tedbirleri toplum üyeleri ile değerlendik. Birbirinden ilginç yorum ve cevap aldığımız röportajımızda, İngiltere hükümeti tarafından alınan kararlar eleştirildi.

Seda Hussein

Covid-19 salgını kesinlikle olağanüstü bu olay ve hiç birimiz böyle bir şeyin yaşanacağını ön göremezdik. Hepimiz bu yeni norma çok çabuk adapte olmak zorunda kaldık ve hayatlarımız asla eskisi gibi olmayacak. Maske takmadan hiçbir mağazaya giremiyoruz. Bu aslında bizim için yeni normal, dışardan herkes maskeli geziyor. Çoğu işletmeler sosyal sınırlamadan dolayı oldukça etkilendi ve zarar gördü, bu tedbirlerle başa çıkmayan birçok işletmeci gördük ve sonuç olarak tamamen kapatmak zorunda kaldılar. Bu yeni düzenlemelerin virüsün yayılmasında olumlu bir etkiye sahip olacağına inanmak istiyoruz, ancak bu, hükümetin Ağustos ayında gerçekleştirdiği yemek indirim kampanyasında hemen ardından yürürlüğe girdi. İndirim kampanyası boyunca yüksek sayıda insanlar restoranlarda bir araya gelip yemek yedi ve sosyal mesafe korunmadı. Dolayısıyla hükümetin aldığı kararlar ciddi bir çelişkinin belirtisidir. Virüsün ilk ortaya çıktığı andan itibaren, hükümet gerekli önlemleri almadı ve uygulamadı. Buna ek olarak, Türkçe konuşan toplumumuz böylesi zor dönemde birlik ve dayanışma çerçevesinde olağanüstü bir yardımlaşma ağı sergilemişti. Bunun devamını dilerim.

Osman Balıkçıoğlu

Gözlemlediğim kadarıyla pub ve restoranların kapanması güzel bir şey çünkü virüsün yayılmasını bir nebze engelliyor. Ancak gece 22’ye kadar açık olmaları ve daha sonra kapanmak zorunda kalmaları biraz mantıksız geldi, 22’den sonra mı geliyor bu virüs insanlara? Fakat çok ciddi bir durum insanların korunması gerekiyor, bizde kapandık kaldık ve elimizden geldiği kadarıyla korunmaya çalışıyoruz. Yapmamız gereken bir süre iş var ama yapamıyoruz, kötü bir durum ama dikkatli olmamız lazım özellikle bizim yaşlarımızdaki insanlar daha fazla önlem alması gerekiyor. İngiltere’de ölüm sayısı gerçekten azaldı, bu muhtemelen salgının zayıflama noktasına geldiğini gösteriyor yani eskisi gibi öldürmüyor insanları. Veya tedavi edilebiliyor insanlar artık.Eskisi kadar korkulacak bir durum yok gibi geliyor ama ne kadar daha devam edecek bu durum bilmiyoruz. Koronavirüs hayatı gerçekten çok etkiliyor, özellikle ekonomik dünyayı çok etkiliyor, insanların iş yerleri kapanıyor, işsizlik artıyor, gelirler düşüyor. Dileriz yakın bir zamanda bu salgın için aşı bulunur ve bizde hayatımıza geri döneriz. Teknolojik açıdan bu kadar gelişmiş ve ilerde olan bir dünyanın, bu virüse karşı bir çözüm bulamaması oldukça ilginç. Tek istediğimiz bir çare bulunması artık, bildiğiniz gibi bizimde tiyatro gösterimize vardı ama ertelemek zorunda kaldık. Koronavirüs artık gitsin ki bizde sahneye çıkabilelim ve tiyatro severleriyle bir araya gelebilelim.

Zeka Pirgalı

İngiltere hükümeti tarafından alınan yeni tedbirler pek de mantıklı gelmiyor, özellikle 22’den sonra bar ve restoranların kapanmak zorunda olması. 22’den önce koronavirüs bulaşmıyor mu? Gün boyu insanlar bu sosyalleşme ortamlarında bulunacak ve yine virüsü yakalama ihtimaline sahip olacak. Hükümet bazen ne yaptığını bilmiyor ve kendi kendine çelişki yaşıyor. Çoğu zaman insanlar tedbirlere uymuyor ama böylesi bir dönemde hepimizin duyarlı ve dikkatli olması gerekiyor. Ölüm sayısı düşmüş olabilir ama bulaş oranı hala yüksek. İngiltere hükümeti ilk günden itibaren bu salgını yeterince ciddiye almadı ve çok geç tedbirler aldı. Herkes kendinden sorumlu aslında, hepimizin sağlığı için tedbiri elden bırakmayalım.

Jessica Rust

İngiltere hükümeti tarafından genel olarak açıklanan tedbirler zayıf. Amaçları insanları kurtarmak değil, ekonomiyi kurtarmak daha fazla. Hükümet baş bilim danışmanların tavsiyelerini uygulamıyor. Dolayısıyla ülkede koronavirüs salgınıyla ilgili sonucun pek de iyi gözükmüyor.