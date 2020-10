Covid-19’un esnafa etkisi: “Kiralarımızı ödeyemiyoruz”

TÜM dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs, İngiltere’deki esnafı da kara kara düşündürüyor. Aylardır iş yapamayan esnaf, iflasın eşiğine geldi, borçlar birikti. Hükümet yetkililerinden yardım isteyen esnaflar, borçlarının ertelenmesi, kiralarının alınmaması talebinde bulundu. Londra Gazete sokağa indi ve esnafın dertlerini dinledi.

Kuzey Londra’da restoran ve canlı müzik sektöründe yer alan Söngül Aydın, tüm önlemleri alarak restoranını açtığını belirterek, “Ekonomik açıdan koronavirüs bizi çok fazla etkiledi, bizler ayrıca canlı müzik hizmeti sunuyoruz ve müşteriler dışarıya çıkmaktan çekiniyor. Şu an tekrar toparlanma sürecindeyiz ancak yeni önlemlerle bizi yine etkiledi. İnsanlar barlara, publara veya restoranlara gitmekten biraz çekiniyor, buna yanı sıra maske olayı da bizi olumsuz yönde etkiliyor. Hükümet yetkilileri işletmecileri ayakta tutmak için destek planı uygulamalı, bu süreç böyle devam ederse büyük bir ihtimalle kapatmaya gideceğiz. Ağustos ayında uygulanan indirim kampanyası biraz da olsa katkı sağladı, tekrar böylesi bir kampanyanın olumlu etkisi olabilir. Ciddi anlamda zorlanıyoruz, kiralarımı ödeyemiyoruz, işsizlik arttı, işçilerimizi işten çıkarmak zorunda kaldık. Sürecin ne olacağını da bilmiyoruz ciddi bir belirsizlik var, sürekli telefonun başında yeni gelişmeleri bekliyoruz. Ayakta kalabilmek için devletten destek bekliyoruz.”

EVCİL HAYVAN DÜKKANI İŞLETMECİSİ: ‘MÜŞTERİ KAYBEDİYORUZ’

Edmonton Shopping Centre’de evcil hayvan dükkânı sahibi Yusuf Kemal, “Covid-19 bizi de çok etkiledi. Mesela eskiden sınırlı sayıda müşteri almak zorunda kalmazdık dükkâna oysa şimdi belirli bir sayı alabiliriz ve insanlar dışlarda beklemek zorunda. Bekle süresi uzadıkça müşterileri daha fazla beklemeyip sıradan ayrılıyor. Sonuç olarak müşteri kaybediyoruz. Hükümet en azından kiralarımız için yardımcı olsun. Kiralar çok pahalı, bir yardım sağlanırsa ayakta durmaya çalışabiliriz. Ancak böyle devam ederse biz en fazla bir yıl daha direnebiliriz. Bunun birlikte Brexit etkisi de başlamıştı, eskiden yurtdışından ürünleri getiriyorduk ve şimdi VAT ödemek zorundayız. İşletmelere en azından kira konusunda yardım yapılsa ciddi bir ferahlama olacak” dedi.

‘İNSANLAR ARTIK CİDDİYE ALMIYOR’

Su tesisat ve inşaat ürünleri dükkânında çalışan Mutlu Çavuşoğlu, “Çoğu işletmeler elbette etkilendi ancak bizim dükkânımız inşaat sektöründe olduğu için fazla etkilenmedik. Bunun nedeni ise insanların birçoğu koronavirüs sürecinde evde boşta kaldığı için kendilerine bir meşguliyet oluşturdu ve inşaat işleri ile uğraştılar. Örneğin, evlerini veya bahçelerini dekor ettiler. Koronavirüs ile ilgili tam olarak neye inanacağımıza şaşırdık, ilk dönemlerde insanlar kurallara uyuyordu fakat artık bazı insanlar artık ciddiye almıyor ve tedbirleri uygulamıyor. Biz ne kadar maske takın söylesek de insanlar ‘boşver’ diyor. Biz yine de işyerimizde gerekli önemleri alıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘MECBUREN ELEMANLARIMIZI AZALTTIK’

Edmonton’da kasap sahibi Mehmet Şirfikir, finansal olarak koronavirüs ve Brexit’ten dolayı etkilendiklerin, belirterek, “Covid-19’dan dolayı finansal olarak çok etkilendi, buna ek olarak et bulmamız çok zor oluyor. Sınırlar kapandı, müşteri açısından olsun, bizim açımızdan olsun çok kaybımız var. Umarım her şey kısa bir sürede yoluna girer ancak tekrar kapanma olasılığımız var. Eğer yine kapanırsak, hem koronavirüs hemde AB’de ayrılmamız bize büyük bir darbe getirecek. Bu ülkedeki et bize yetmiyor ve yurtdışından geliyor. Şu anda kadar yüzde 50 işlerimizde düşüş yaşandı ve bu devam ediyor. 7 ay boyunca yüzde 50’nin üzerine çıkamıyoruz. Ciddi bir belirsizlik var ve önümüzü göremiyoruz. İşimiz çok zor, ekonomik anlamda fazla önlemde alamıyoruz. Mecburen elemanlarımızı azalttık, herkese iş olanağı sağlayamıyoruz. Kendimizi korumaya çalıyoruz, aynı anda kendimizi de korumaya çalışıyoruz. Maske takın diyoruz, elemanlarımı korumaya çalışıyorum ama bazen müşteriler maskesiz geliyor.”