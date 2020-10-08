Londralı Coşkun 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Bir mülkte terk edilmiş köpeklerle ilgili ihbar sonrasında başlatılan Trident soruşturması sonrası ateşli silahlar ve uyuşturucu suçlarından 12 yıl hapis cezası aldı.

Metropolitan Polisi tarafından verilen bilgiye göre, 33 yaşında Coşkun Coşkun, 7 Ekim Çarşamba günü Wood Green Crown Mahkemesi’nde aşağıdaki suçları itiraf ettikten sonra toplam 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı:

Yasaklanmış ateşli silahın iki kez bulundurulması

Sertifikasız iki mühimmat bulundurma

Tedarik etme niyetiyle A sınıfı uyuşturucu bulundurma

Temin etme niyetiyle B sınıfı uyuşturucu bulundurma

Sertifikasız ateşli silah bulundurma

Tehlikeli / Öldürücü bıçak bulundurma

Polis, 10 Ağustos 2019’da St Paul’s Rise, Southgate N13’de, bir apartman dairesinde bulunan tehlikeli köpeklerin rapor edilmesi için çağrıldı.

Görevliler katıldı ve iki köpek bulmanın yanı sıra, kar maskesi, eldiven ve uyuşturucuyla birlikte yatağın altındaki bir çantada bir Glock tabancası buldular.

Adli tıp, Coşkun Coşkun’u teşhis eden DNA kanıtını buldu.

Met Police Met Police Met Police Met Police

Yerinin belirlenmesi için soruşturmalar yapıldı ve 4 Ekim 2019’da polisler Coşkun’u Plowmans Close, Edmonton’da gördü ve tutukladı.

Üzerinde bir BMW araba anahtarı vardı ve kayıt numarasını öğrenince memurlar, onu bulmak için hemen Plowmans Close’a gitti.

Geldiklerinde, arabanın götürülmek üzere bir kamyonete yüklendiğini gördüler ve durdurdular.

Memurlar arabayı aradılar ve bagajdan birkaç fişek, dolu bir Sig Saur tabancası ve iki palayla kesilmiş bir av tüfeği buldular.

Yakalanma sonrası ilk olarak 7 Ekim 2019’da Highbury Corner Magistrates ‘Court’a çıktı.

DC Adam Pursey şunları söyledi: “Bir mülkteki köpekler hakkında polise yapılan bir çağrı, üç silahın, diğer silahların ve çok miktarda uyuşturucunun bulunmasına ve ele geçirilmesine neden oldu. Polis memurlarının tutuklandıktan sonraki içgüdüleri ve hızlı hareketleri onları Coşkun’un aracına götürdü, ki yarım saat sonra gelirlerse gitmiş olacaklardı.

“Bu ateşli silahlar canlıydı, ciddi zarar verebiliyordu ve şüphesiz Coşkun veya başka biri tarafından suç işlemek için kullanılmış olacaktı.

Verilen ceza, ceza adaleti sisteminde silah suçunun ciddiyetini yansıtıyor. Polis, Londra’yı daha güvenli bir yer haline getirmek için silahları ve ateşli silahlara, uyuşturucuya ve şiddete karışan kişileri sokaklardan almaya devam edecek. “