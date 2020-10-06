Rasiha Adem: “Grip aşısı bu kış her zamankinden daha önemli”

İNGİLTERE Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), kodin departmanında çalışan genç ve başarılı master öğrencisi Rasiha Adem, İngiltere’de yaşanan Covid-19 sürecini Londra Gazete’ye değerlendirdi.

Aslen Kıbrıslı Türk olan Rasiha Adem, İngiltere’de doğup büyümesine rağmen Kıbrıs ile bağını asla koparmadığını ve kendini her daim oraya ait hissettiğini vurguladı.

Master eğitimini Roehampton Üniversitesi’nde sürdüren Rasiha Adem, İngiltere’nin yeni tip koronavirüs ile mücadelesini değerlendirdi ve grip aşısı için tavsiyelerde bulundu.

NHS HERKESİN GRİP AŞISI OLMASINI TAVSİYE EDİYOR

Adem, NHS’in kış aylarında olası ikinci bir Covid-19 dalgasına karşı hazırlıklı olması için herkese grip aşısı yapılması gerektiği tavsiyesinde bulundu. Mevsimsel grip vakaları ile koronavirüs salgınının çakışması halinde çok daha kötü sonuçlarla karşı karşıya kalınabilecek olması ihtimaline değinen Adem, Londra Gazete’ye şöyle konuştu:

‘”NHS herkesin grip aşısı olmasını tavsiye ediyor. Grip genellikle kış aylarında görülen ve insanların öksürerek ve hapşırarak çıkardıkları virüslerle yayılan, oldukça enfeksiyon bir hastalıktır. İstatistiklere göre grip vakalarının her yıl ortalama 17 bin kişinin ölümüne ve NHS hastanelerinde 50 bini aşkın yataklı tedaviye yol açtığını gösteriyor. Hükümet NHS’i bu tür bir çifte salgından korumak için acilen tüm yaş gruplarının aşılanması için harekete geçilmesini öneriyor. Grip ve Covid-19 semptomlarının benzer olduğu için insanların öksürük ve soğuk algınlığı türü rahatsızlıklarla hastanelere akın ettiğinde koronavirüsü yönetmenin çok daha zor olacak.

AŞIYI YAPTIRMANIN EN İYİ ZAMANI SONBAHARDIR

Yılın bu döneminde birisi Covid-19’a benzeyen semptomlar taşıyorsa, bunun Covid-19 olma şansı yüksektir. Kışın ise böyle bir genelleme yapmak doğru olmaz. Aynı anda grip ve koronavirüs olursanız, ciddi rahatsızlıklar geçirme olasılığınız daha yüksek. İngiltere’de halen yaşlılar, hamileler ve risk grubunda bulunan insanların aralarında bulunduğu 25 milyon dolayında vatandaş ücretsiz grip aşısı yaptırabiliyor. Mahalle doktorları (GP) kriterlere uygun hastalara aşıyı yapıyor. Buna yanı sıra, kriterlere uymayan ama yine de aşı yapmak isteyenler bunu eczanelerde özel olarak yaptırabilir. Aşıyı yaptırmanın en iyi zamanı sonbahardır.

OLDUĞUNDA KIŞ GELENE KADAR BEKLEMEYİN

Grip soğuk algınlığına göre daha ciddi bir hastalıktır. Grip aşısının temel amacı komplikasyon geliştirme yönünden en yüksek risk grubunda olanları korumaktır. Bazı insanlarda grip bronşit veya zatürree gibi daha ciddi hastalıklara neden olabilir. Bu hastalıkların meydana gelmesi halinde, hastanede tedavi gerekebilir. Pek çok yaşlı insan her kış gripten ölmektedir. Grip aşısı için en iyi zaman sonbaharda Eylül sonu ve Kasım başı arasıdır. Grip salgını olduğunda kış gelene kadar beklemeyin. Grip aşısı bu kış her zamankinden daha önemli”

İngiltere’de koronavirüs önlemler kapsamında alınan kararları genel olarak değerlendiren Adem, vaka sayısında ciddi artışın Ağustos ayında alınan hafifletici önemler ve yemek indirim kampanyasından kaynaklandığını belirtti.

VİRÜSÜN ÇOĞALMASININ SEBEPLERİNDEN SADECE BİR TANESİ

Halkın gerekli tedbirleri almadığını ve duyarsız davrandığını vurgulayan Adem, İngiltere’nin Covid-19 sürecini şu ifadelerle tanımladı:

“Ağustos ayında gerçekleşen yemek indirim kampanyasının hem olum hem de olumsuz etkileri oldu. Hükümet, mekân sahipleri için bu uygulamayı hayatta geçirdi, amaç özellikle bu sektörün canlanması ve restoranların kapanmaması için girişimde bulunmaktı. İlk etapta halka cazibeli görünmüş olsa da, bu uygulama aslında virüsün çoğalmasının sebeplerinden sadece bir tanesi. Fiyatların ucuzlaması nedeniyle birçok mekânda kuyruklar oluştu ve müşteriler kuralları ihlal ederek gerekli tedbirleri uygulamadı. Dolayısıyla bulaş oranı hızlıca arttı.

KORONAVİRÜSÜN YAYILMA SEBEBİ DUYARSIZ VATANDAŞLAR

Buna yanı sıra, İngiltere hükümeti geç tedbirler almış olsa da insanlarda oldukça duyarsız davrandı bu süreçte. Pandemi döneminde bile yasak partiler ve kural ihlalleri oldu. Belirli yerlerde maske takma zorunluğu olmasına rağmen buna uymayan çok insan var. Koronavirüsün yayılma sebebi duyarsız vatandaşlar. Şu an alınacak en mantıklı karar, Ekim ayında okullarda yarı dönem tatilinde karantina ilan edilmesi. Böylece öğrenciler derslerinden geri kalmaz ve bu zaman diliminde virüs yeniden kontrol altına alınabilir.”

TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN

Son olarak Adem, virüsten uzak durmanın yolunun, maske ve sosyal mesafe olduğunu belirterek, “ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Ev dışından mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın” dedi.