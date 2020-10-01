Sahte taksici Atila Ardıç’ın cezası belirlendi

Kuzey Londra’da kiraladığı araçla taksici olduğunu iddia ederek aracına aldığı iki kadına tecavüz etmeye çalışan Atila Ardıç, 30 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2017 yılında ayrı zamanlarda gerçekleşen olayların mahkemesi sonuçlandı.

Ehliyetine el konulan Atila Ardıç, sahte evraklarla araç kiralayıp sahte taksici rolüne girmişti. 25 yaşındaki Ardıç’ın Kuzey Londra’daki İslington bölgesinde hizmet veren bir taksici gibi bir kadını aracına almıştı. Evening Standard’ın yayınladığı habere göre, Ardıç araçta uyuya kalan kadına tecavüz etmeye çalıştı, kadın araçtan kaçmayı başardı.

İkinci olayda ise başka bir kadını aracına alan Ardıç sessiz sakin bir bölgeye aracı çekip kadına cinsel saldırıda bulundu. Kaçmayı başaran kadın hemen polise gidip şikâyette bulundu.

2018 yılında cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alınan Ardıç, ifade vermeyi reddetti. Geçtiğimiz gün mahkemesi sonuçlanan Ardıç, 30 ay hapis cezasına çarptırıldı ve ömür boyu İngiltere ve Galler’de taksi şoförü lisansı almaktan men edildi.