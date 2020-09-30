Çatı grubu, “Londra’da Bizim’kiler” kitabı için tanıtım gecesi düzenliyor

İNGİLTERE’DE faaliyet gösteren Çatı grubu, 2 Ekim Cuma akşamı düzenlediği etkinlikte, gazeteci-yazar Faruk Eksioğlu son yazdığı kitabını tanıtacak.

Waterloo’de bulnan Ev Restoranta gerçeleşecek olan etkinlik, İngiltere hükümetinin geçtiğimiz hafta gertidiği kıstlamalardan dolayı 23:00 yerinde saat 22:00’da son ereceği belirtildi.

“Çatı grubu etkinlikle ilgili şu açıklamayı yaptı: ‘Etkinliğimizde Londra’da yaşayan gazeteci-yazar saygıdeğer Faruk Eskioğlu, son yazdığı kitabını tanıtacak. Faruk Eskioğlu’nun sekiz yıllık emeğinin ardından yayımlanan ‘Londra’da Bizimkiler’ adını taşıyan üç ciltlik kitap, bugüne kadar Türkiye’den Birleşik Krallık’a göçleri anlatan en kapsamlı çalışma olma özelliğini taşıyor. Yazarımızla tanışmak ve kitabını almak isteyen arkadaşları bekleriz. Etkinlikte çektiğiniz fotoğrafları #catinetuk olarak etiketlemizi rica ediyoruz. Etkinlik sonrası fotoğraflara, Instagram hesabımızdan ulaşabilirsiniz.”

Etkinlik hakkında daha fazla bilgi için:

Mete – 07999007686

www.facebook.com/catinetuk